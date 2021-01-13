Суддю Антикорсуду притягли до відповідальності за дозвіл на обшук у судді ОАСК

Вища рада правосуддя винесла попередження судді Вищого антикорупційного суду Тимуру Хамзіну за те, що дозволив НАБУ провести обшуки у судді Окружного адміністративного суду Києва Володимира Келеберди.

Джерело: Центр протидії корупції в Telegram

Деталі: Келеберда - один із суддів, якого підозрюють у створенні злочинної організації і захопленні влади.

За даними ЦПК, на думку Третьої дисциплінарної палати ВРП, достатніх підстав для обшуку не було.

Водночас суддя ВАКС вважає, що матеріали справи свідчили про необхідність обшуку та про пропорційність такого втручання у права Келеберди. Іншими способами, окрім як обшук і вилучення, отримати інформацію про ймовірний злочин — у цьому випадку було неможливо.

Хамзін наголосив, що висловив лише припущення можливої причетності Келеберди до злочину, жодних категоричних тверджень не було.

Рішення щодо Хамзіна винесли напередодні засідання у Вищому антикорсуді, яке відбудеться 14 січня і де переглядатимуть можливість подовжити справу суддів ОАСК.

Раніше ВРП вже виносила попередження іншій судді ВАКС Вірі Михайленко за те, що дозволила заочне розслідування стосовно ексмінітра екології часів Януковича Миколи Злочевського.

Передісторія:

НАБУ звинувачує голову ОАСК Павла Вовка у створенні злочинної організації з метою захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів, Вищою радою правосуддя та створення штучних перешкод у їх роботі.

17 липня НАБУ презентувало 45-хвилинне відео про Вовка і ОАСК, де голова суду та суддя обговорювали, як будуть "владу захоплювати".

Правоохоронці також розслідували справу про втручання керівництва Окружного адмінсуду в ухвалення рішень, вплив на роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів та організацію прийняття завідомо неправосудних рішень.

4 серпня Печерський райсуд Києва ухвалив рішення, яким фактично зобов’язав Генпрокурора забрати в НАБУ справу за підозрою голови та суддів ОАСК, а також голови ДСА, та передати її до іншого правоохоронного органу.

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