Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Суддю Антикорсуду притягли до відповідальності за дозвіл на обшук у судді ОАСК

Середа, 13 січня 2021, 18:33
Суддю Антикорсуду притягли до відповідальності за дозвіл на обшук у судді ОАСК

Вища рада правосуддя винесла попередження судді Вищого антикорупційного суду Тимуру Хамзіну за те, що дозволив НАБУ провести обшуки у судді Окружного адміністративного суду Києва Володимира Келеберди.

Джерело: Центр протидії корупції в Telegram

Деталі: Келеберда - один із суддів, якого підозрюють у створенні злочинної організації і захопленні влади.

За даними ЦПК, на думку Третьої дисциплінарної палати ВРП, достатніх підстав для обшуку не було.

Водночас суддя ВАКС вважає, що матеріали справи свідчили про необхідність обшуку та про пропорційність такого втручання у права Келеберди. Іншими способами, окрім як обшук і вилучення, отримати інформацію про ймовірний злочин — у цьому випадку було неможливо.

Хамзін наголосив, що висловив лише припущення можливої причетності Келеберди до злочину, жодних категоричних тверджень не було.

Рішення щодо Хамзіна винесли напередодні засідання у Вищому антикорсуді, яке відбудеться 14 січня і де переглядатимуть можливість подовжити справу суддів ОАСК.

Раніше ВРП вже виносила попередження іншій судді ВАКС Вірі Михайленко за те, що дозволила заочне розслідування стосовно ексмінітра екології часів Януковича Миколи Злочевського.

Передісторія:

  • НАБУ звинувачує голову ОАСК Павла Вовка у створенні злочинної організації з метою захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів, Вищою радою правосуддя та створення штучних перешкод у їх роботі.
  • 17 липня НАБУ презентувало 45-хвилинне відео про Вовка і ОАСК, де голова суду та суддя обговорювали, як будуть "владу захоплювати".   
  • Правоохоронці також розслідували справу про втручання керівництва Окружного адмінсуду в ухвалення рішень, вплив на роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів та організацію прийняття завідомо неправосудних рішень.
  • 4 серпня Печерський райсуд Києва ухвалив рішення, яким фактично зобов’язав Генпрокурора забрати в НАБУ справу за підозрою голови та суддів ОАСК, а також голови ДСА, та передати її до іншого правоохоронного органу.

Читайте також: "Ти сумнівався у нашій політичній проституції?" Як нові плівки Вовка показали суддівську імперію влади

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: ОАСКАнтикорупційний судВРП
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Усі новини...
ОАСК
Суддів, що порушили присягу, варто позбавити високих "пенсій" за кошти громадян 
Суддя ОАСК Аблов намагається піти у відставку із пожиттєвими виплатами – ЦПК
Судова реформа: що відбулося і що далі?
Останні новини
13:58
Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт
13:43
фото У Білорусі розпочали раптову перевірку чергових сил ВПС і ППО
13:40
Бізнес в Україні опитали про податкове законодавство: 8% оцінили позитивно
13:40
З жовтня на ГРВІ, грип та COVID-19 перехворіли понад 1,5 млн українців – МОЗ
13:36
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
13:31
Росія відновила експорт дизельного палива морем до 1 мільйона барелів на добу
13:26
У "Дії" почалося голосування за фіналіста Нацвідбору на Євробачення-2024
13:21
У Києві двох дітей не пустили до шкільного укриття під час тривоги через собаку
13:19
Росію позбавили членства в Дунайській комісії через удари по Нижньому Дунаю в Україні
13:10
Британія не покарала жодного порушника санкцій проти РФ - ЗМІ
Усі новини...
Реклама: