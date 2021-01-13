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Судье Антикорсуда вынесли предупреждение за разрешение на обыск у судьи ОАСК

Среда, 13 января 2021, 19:33

Высший совет правосудия вынес предупреждение судье Высшего антикоррупционного суда Тимуру Хамзину за то, что позволил НАБУ провести обыски у судьи Окружного административного суда Киева Владимира Келеберды.

Источник: Центр противодействия коррупции в Telegram

Детали: Келеберды - один из судей, который подозревается в создании преступной организации и захвате власти.

По данным ЦПК, в ВРП считают, что достаточных оснований для обыска не было.

В то же время, по мнению судьи ВАКС, материалы дела свидетельствовали о необходимости обыска и о пропорциональности такого вмешательства в права Келеберды. Другими способами, кроме как обыск и изъятие, получить информацию о возможном преступлении - в этом случае было невозможно.

Хамзин отметил, что высказал лишь предположение о возможной причастности Келеберды к преступлению, никаких категорических утверждений не было.

Решение о Хамзине вынесли накануне заседания в Высшем антикорсуде, которое состоится 14 января и где будут пересматривать возможность продлить дело судей ОАСК.

Ранее ВСП уже выносил предупреждение другой судье ВАКС Вере Михайленко за то, что позволила заочное расследование в отношении экс-министра экологии времен Януковича Николая Злочевского.

Предыстория:

  • НАБУ обвиняет главу ОАСК Павла Вовка в создании преступной организации с целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия и создание искусственных препятствий в их работе.
  • 17 июля НАБУ представило 45-минутное видео Вовка и ОАСК, где председатель суда и судья обговаривали, как будут "власть захватывать".
  • Правоохранители также расследовали дело о вмешательстве руководства Окружного админсуда в принятие решений, влияние на работу Высшей квалификационной комиссии судей и организацию принятия заведомо неправосудных решений.
  • 4 августа Печерский райсуд Киева принял решение, которым фактически обязал генпрокурора забрать в НАБУ дело по подозрению председателя и судей ОАСК, а также председателя ГСА, и передатьего другому правоохранительному органу.

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Украинская правда
Темы: ОАСКАнтикоррупционный судВСП


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