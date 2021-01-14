Байден відреагував на голосування за імпічмент Трампу

Обраний президент США Джо Байден вважає, що у верхній палаті Конгресу США не повинні відкладати розгляд питання про імпічмент 45-му президенту Дональду Трампу.

Джерело: CNN

Пряма мова: "Я сподіваюся, що керівництво Сенату знайде спосіб впоратися зі своїми конституційними обов'язками щодо імпічменту, одночасно працюючи над іншими невідкладними справами цієї країни..

Ця країна також залишається у владі смертельного вірусу і нестабільної економіки..

Занадто багато наших співвітчизників-американців занадто довго страждали за останній рік, щоб відкласти цю невідкладну роботу".

Що передувало: Нижня палата Конгресу США (Палата представників) у середу, 13 січня, оголосила імпічмент чинному президенту США Дональду Трампу, звинувативши його у підбурюванні своїх прихильників до штурму Капітолію минулого тижня.

Лідер більшості в верхній палаті Конгресу США Мітч Макконнелл зазначив, що розгляд питання щодо імпічменту 45-му президенту Дональду Трампу почнеться не раніше 19 січня.

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Передісторія:

6 січня під час розгляду питання про результати виборів прихильників Дональда Трампа увірвалися до Капітолія. В результаті штурму загинули четверо протестувальників і поліцейський.

Через години після вимушеної евакуації, Конгрес повернувся до роботи та затвердив Джо Байдена переможцем виборів.

Трамп після цього пообіцяв "впорядковану" передачу влади Байдену.

Демократи з Палати представників Конгресу США підготували проєкт, яким закликають віцепрезидента Майка Пенса застосувати 25-ту поправку до Конституції та достроково відсторонити Дональда Трампа з посади.

Вже в цю середу демократи планують провести голосування за імпічмент президента.