Байден отреагировал на голосование за импичмент Трампу
Избранный президент США Джо Байден считает, что в верхней палате Конгресса США не должны откладывать рассмотрение вопроса об импичменте 45-му президенту Дональду Трампу.
Источник: CNN
Прямая речь: "Я надеюсь, что руководство Сената найдет способ справиться со своими конституционными обязанностями по импичменту, одновременно работая над другими неотложными делами этой страны..
Эта страна также остается во власти смертельного вируса и нестабильной экономики..
Слишком много наших соотечественников-американцев слишком долго страдали за последний год, чтобы отложить эту неотложную работу".
Что предшествовало: Нижняя палата Конгресса США в среду, 13 января, объявила импичмент действующему президенту США Дональду Трампу, обвинив его в подстрекательстве своих сторонников к штурму Капитолия на прошлой неделе.
Лидер большинства в верхней палате Конгресса США Митч Макконнелл отметил, что рассмотрение вопроса об импичменте 45-м президенту Дональду Трампу начнется не раньше 19 января.
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Напомним:
- 6 января во время рассмотрения вопроса о результатах выборов сторонников Дональда Трампа ворвались в Капитолий. В результате штурма погибли четверо протестующих и полицейский.
- Через часа после вынужденной эвакуации, Конгресс вернулся к работе и утвердил Джо Байдена победителем выборов.
- Трамп после этого пообещал "упорядоченную" передачу власти Байдена.
- Демократы Палаты представителей Конгресса США подготовили проект, которым призывают вице-президента Майка Пенса применить 25-ю поправку к Конституции и досрочно отстранить Дональда Трампа с должности.
- Уже в среду демократы планируют провести голосование за импичмент президента.