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Байден отреагировал на голосование за импичмент Трампу

Четверг, 14 января 2021, 04:43

Избранный президент США Джо Байден считает, что в верхней палате Конгресса США не должны откладывать рассмотрение вопроса об импичменте 45-му президенту Дональду Трампу.

Источник: CNN

Прямая речь: "Я надеюсь, что руководство Сената найдет способ справиться со своими конституционными обязанностями по импичменту, одновременно работая над другими неотложными делами этой страны..

Эта страна также остается во власти смертельного вируса и нестабильной экономики..

Слишком много наших соотечественников-американцев слишком долго страдали за последний год, чтобы отложить эту неотложную работу".

Что предшествовало: Нижняя палата Конгресса США в среду, 13 января, объявила импичмент действующему президенту США Дональду Трампу, обвинив его в подстрекательстве своих сторонников к штурму Капитолия на прошлой неделе.

Лидер большинства в верхней палате Конгресса США Митч Макконнелл отметил, что рассмотрение вопроса об импичменте 45-м президенту Дональду Трампу начнется не раньше 19 января.

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Напомним:

Темы: СШАТрампБайден


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