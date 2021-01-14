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Ексголова делегації в ПАРЄ Ясько заявляє про "попередження" від колег 

Четвер, 14 січня 2021, 15:42
Facebook Lisa Yasko

Колишня очільниця делегації України в Парламентській асамблеї Ради Європи, народна депутатка від "Слуги народу" Єлизавета Ясько отримувала "попередження" через свої голосування від колег по фракції, керівництва Офісу президента та Верховної Ради. 

Джерело: Єлизавета Ясько у коментарі "Радіо Свобода" і реакція на її слова заступниці голови фракції "Слуга народу" Євгенії Кравчук 

Деталі: Ясько заявила про співпрацю "Слуги народу" із фракцією "Опозиційна платформа – За життя" під час голосувань і про вплив проросійських поглядів на роботу делегації в ПАРЄ.

Депутатка заявила, що тиск на неї почався після того, як вона не голосувала за призначення Сергія Шкарлета міністром освіти і науки, а також за представників Верховної Ради у конкурсній комісії з обрання голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Пряма мова Ясько: "По САП там же ж були кандидати, яких конкретно пропихували "ОПЗЖ" з моїми колегами зі "Слуг народу", вони всі були зацікавлені самі, щоб захищати цю корупцію, а не, навпаки, боротися за те, щоб не було корупції. 

Ось після всього цього в мене були такі різні попередження, дружні поради від різних сторін. Це й колеги по фракції, і конкретно керівництво Офісу президента, високопосадове, назвемо це так, керівництво, там є різні люди. І також керівництво Верховної Ради".

Пряма мова: "Якщо подивитися, які конкретні, наприклад, голосування: як за журі по САП, як, наприклад, постанова по Криму, по Другій світовій війні, всі ідеологічні питання – там дуже сильно прослідковується, які фракції не йшли, які фракції були враховані, і, як правило, виходить у результаті, після співпраці з представниками "ОПЗЖ", дуже нейтральна, "ніяка" постанова, яка насправді йде разом із російським наративом. Це, якщо один приклад наводити.

Якщо говорити про конкретно діяльність нашу в міжнародних майданчиках, то там, на жаль, у нас комітет, ми, якщо нам треба говорити про Росію-агресора, це дуже часто відбувається через тиск, різні політичні союзи, ну викреслюємо просто питання, пов’язані з Росією, тому що це комусь невигідно.

У фракції досить багато людей, яких зараз або перекупили, або вони віддали свої цінності за якісь там швидкі "дивіденди".

Тут можна говорити у тому числі про деяких членів делегації ПАРЄ, які зараз раптом почали казати, що ми не можемо виходити з порядком денним антиросійським, треба шукати компроміси, треба розуміти, як спілкуватися з агресором. Такого раніше не було".

Інші подробиці: Єлизавета Ясько вважає, що нова голова делегації ПАРЄ Марія Мезенцева "стала інструментом чиїхось брудних ігор театральних".

У свою чергу, заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, розповіла, що призначення Мезенцевої було ініціативою винятково "Слуги народу".: 8 "слуг народу" підтримали Мезенцеву і 3 – Ясько.

Кравчук не захотіла коментувати заяви Ясько: "Я переживаю за обличчя нашої делегації загалом, за те, щоб у нас була нормальна робота. Тому я не буду до такого конфлікту опускатися, бо це не робить обличчя нашій делегації загалом. Коли немає вже можливості підігрівати конфлікт на рівні делегації, то, очевидно, шукають якісь політичні заяви. Я не бачу сенсу коментувати їх по суті, бо це є неправда, те, що говорить пані Ліза".

Цьому передувало: 11 січня новою головою української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи стала народна депутатка зі "Слуги народу" Марія Мезенцева. Її колега по фракції Єлизавета Ясько обіймала цю посаду з 20 вересня 2019 року.

Євгенія Кравчук пояснила це зміною стратегії для подолання нових викликів: "Нам потрібно буде не лише акцентувати на тому, хто ворог, але і дбати про те, що хоче друг".

Теми: Слуга народуПАРЄВерховна РадаОПЗЖ


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