Экс-глава делегации в ПАСЕ Ясько заявляет о "предупреждениях" от коллег

Бывшая руководительница делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы, народный депутат от "Слуги народа" Елизавета Ясько получала "предупреждения" из-за своих голосований от коллег по фракции, руководства Офиса президента и Верховной Рады.

Источник: Елизавета Ясько в комментарии "Радио Свобода" и реакция на ее слова замглавы фракции "Слуга народа" Евгении Кравчук

Детали: Ясько заявила о сотрудничестве "Слуги народа" с фракцией "Оппозиционная платформа – За жизнь" во время голосований и о влиянии пророссийских взглядов на работу делегации в ПАСЕ.

Депутат заявила, что давление на нее началось после того, как она не голосовала за назначение Сергея Шкарлета министром образования и науки, а также за представителей Верховной Рады в конкурсной комиссии по избранию главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Прямая речь Ясько: "По САП там же были кандидаты, которых конкретно пропихивали "ОПЗЖ" с моими коллегами из "Слуг народа", они все были заинтересованы сами, чтобы защищать эту коррупцию, а не, наоборот, бороться за то, чтобы не было коррупции.

Вот после всего этого у меня были такие разные предупреждения, дружеские советы от разных сторон. Это и коллеги по фракции, и конкретно руководство Офиса президента, высокопоставленное, назовем это так, руководство, там есть разные люди. И также руководство Верховной Рады".

Прямая речь: "Если посмотреть, какие конкретные, например, голосования: как с жюри по САП, как, например, постановление по Крыму, после Второй мировой войны, все идеологические вопросы – там очень сильно прослеживается, какие фракции не шли, какие фракции были учтены, и, как правило, получается в результате, после сотрудничества с представителями "ОПЗЖ", очень нейтральное, "никакое" постановление, которая на самом деле идет вместе с российским нарративом. Это, если один пример приводить.

Если говорить о конкретно деятельности нашей на международных площадках, то там, к сожалению, у нас комитет, мы, если нам надо говорить о России-агрессора, это очень часто происходит через давление, различные политические союзы, ну вычеркиваем просто вопросы, связанные с Россией, потому что это кому-то выгодно.

Во фракции достаточно много людей, которых сейчас либо перекупили, либо они отдали свои ценности за какие-то быстрые "дивиденды".

Здесь можно говорить в том числе о некоторых членах делегации ПАСЕ, которые сейчас вдруг начали говорить, что мы не можем выходить с повесткой дня антироссийской, надо искать компромиссы, надо понимать, как общаться с агрессором. Такого раньше не было".

Другие подробности: Елизавета Ясько считает, что новая глава делегации ПАСЕ Мария Мезенцева "стала инструментом чьих-то грязных игр театральных".

В свою очередь, заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, рассказала, что назначение Мезенцевой было инициативой исключительно "Слуги народа".: 8 "слуг народа" поддержали Мезенцеву и 3 – Ясько.

Кравчук не захотела комментировать заявления Ясько: "Я переживаю за лицо нашей делегации в целом, за то, чтобы у нас была нормальная работа. Поэтому я не буду до такого конфликта опускаться, потому что это не делает лицо нашей делегации в целом. Когда нет уже возможности подогревать конфликт на уровне делегации, то, очевидно, ищут какие-то политические заявления. Я не вижу смысла комментировать их по существу, потому что это неправда, то, что говорит госпожа Лиза".

Этому предшествовало: 11 января новой главой украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы стала народный депутат из "Слуги народа" Мария Мезенцева. Ее коллега по фракции Елизавета Ясько занимала эту должность с 20 сентября 2019 года.

Евгения Кравчук объяснила это изменением стратегии для преодоления новых вызовов "Нам нужно будет не только акцентировать на том, кто враг, но и заботиться о том, чего хочет друг".