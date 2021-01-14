Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Экс-глава делегации в ПАСЕ Ясько заявляет о "предупреждениях" от коллег

Четверг, 14 января 2021, 15:42
Facebook Lisa Yasko

Бывшая руководительница делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы, народный депутат от "Слуги народа" Елизавета Ясько получала "предупреждения" из-за своих голосований от коллег по фракции, руководства Офиса президента и Верховной Рады.

Источник: Елизавета Ясько в комментарии "Радио Свобода" и реакция на ее слова замглавы фракции "Слуга народа" Евгении Кравчук

Детали: Ясько заявила о сотрудничестве "Слуги народа" с фракцией "Оппозиционная платформа – За жизнь" во время голосований и о влиянии пророссийских взглядов на работу делегации в ПАСЕ.

Депутат заявила, что давление на нее началось после того, как она не голосовала за назначение Сергея Шкарлета министром образования и науки, а также за представителей Верховной Рады в конкурсной комиссии по избранию главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Прямая речь Ясько: "По САП там же были кандидаты, которых конкретно пропихивали "ОПЗЖ" с моими коллегами из "Слуг народа", они все были заинтересованы сами, чтобы защищать эту коррупцию, а не, наоборот, бороться за то, чтобы не было коррупции.

Вот после всего этого у меня были такие разные предупреждения, дружеские советы от разных сторон. Это и коллеги по фракции, и конкретно руководство Офиса президента, высокопоставленное, назовем это так, руководство, там есть разные люди. И также руководство Верховной Рады".

Прямая речь: "Если посмотреть, какие конкретные, например, голосования: как с жюри по САП, как, например, постановление по Крыму, после Второй мировой войны, все идеологические вопросы – там очень сильно прослеживается, какие фракции не шли, какие фракции были учтены, и, как правило, получается в результате, после сотрудничества с представителями "ОПЗЖ", очень нейтральное, "никакое" постановление, которая на самом деле идет вместе с российским нарративом. Это, если один пример приводить. 

Если говорить о конкретно деятельности нашей на международных площадках, то там, к сожалению, у нас комитет, мы, если нам надо говорить о России-агрессора, это очень часто происходит через давление, различные политические союзы, ну вычеркиваем просто вопросы, связанные с Россией, потому что это кому-то выгодно.

Во фракции достаточно много людей, которых сейчас либо перекупили, либо они отдали свои ценности за какие-то быстрые "дивиденды".

Здесь можно говорить в том числе о некоторых членах делегации ПАСЕ, которые сейчас вдруг начали говорить, что мы не можем выходить с повесткой дня антироссийской, надо искать компромиссы, надо понимать, как общаться с агрессором. Такого раньше не было".

Другие подробности: Елизавета Ясько считает, что новая глава делегации ПАСЕ Мария Мезенцева "стала инструментом чьих-то грязных игр театральных".

В свою очередь, заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, рассказала, что назначение Мезенцевой было инициативой исключительно "Слуги народа".: 8 "слуг народа" поддержали Мезенцеву и 3 – Ясько.

Кравчук не захотела комментировать заявления Ясько: "Я переживаю за лицо нашей делегации в целом, за то, чтобы у нас была нормальная работа. Поэтому я не буду до такого конфликта опускаться, потому что это не делает лицо нашей делегации в целом. Когда нет уже возможности подогревать конфликт на уровне делегации, то, очевидно, ищут какие-то политические заявления. Я не вижу смысла комментировать их по существу, потому что это неправда, то, что говорит госпожа Лиза".

Этому предшествовало: 11 января новой главой украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы стала народный депутат из "Слуги народа" Мария Мезенцева. Ее коллега по фракции Елизавета Ясько занимала эту должность с 20 сентября 2019 года.

Евгения Кравчук объяснила это изменением стратегии для преодоления новых вызовов "Нам нужно будет не только акцентировать на том, кто враг, но и заботиться о том, чего хочет друг".

Темы: Слуга народаПАСЕВерховная РадаОПЗЖ


powered by lun.ua
Главное сегодня

фото, видеоНа границе с РФ задержали фигуранта "газового дела" Онищенко

картаВ Украину наконец-то придут настоящие морозы

Комитет Рады рекомендует сократить количество нардепов до 300

Верховный суд отменил президентский указ об увольнении Семочко

ЕСПЧ признал, что Россия контролировала Крым еще до незаконной аннексии

видеоГлава Антикорсуда была на вечеринке Кивалова с Вовком и Тупицким – СМИ

Все новости...
Слуга народа
Зеленский не будет реагировать на санкции против представителя его партии
Член "Слуги народа" призывает руководство партии отреагировать на санкции США по Дубинскому
"Слуга" о санкциях США против Дубинского: Его шаги не совпадали с позицией фракции
Последние новости
15:54
Какие аэропорты были наиболее загруженными в 2020 году – данные "Украэроруха"
15:42
Экс-глава делегации в ПАСЕ Ясько заявляет о "предупреждениях" от коллег
15:41
Россия в феврале собирается подать заявку на одобрение своей вакцины в ЕС
15:33
Министр финансов объяснил частую смену руководителей Таможни
15:17
фотоЖители Ужгорода вышли на новый тарифный митинг
15:05
фото, видеоНа границе с РФ задержали фигуранта "газового дела" Онищенко
14:50
В МВФ обеспокоены возможным ручным управлением цен на газ В МВФ - Марченко
14:39
Налоговая Нидерландов ошибочно обвинила тысячи семей в мошенничестве, Кабмину грозит отставка
14:37
"Нафтогаз": Передача "Укртранснафты" в Минэнерго грозит кросс-дефолтом
14:16
Более 1200 в сутки: Германия зарегистрировала новый максимум смертей от коронавируса
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!