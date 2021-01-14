Карантин: гірськолижні курорти Карпат поїдуть перевіряти із поліцією
В Івано-Франківській області представники Держпродспоживслужби спільно з поліцією поїдуть перевіряти дотримання карантинних обмежень на гірськолижних курортах.
Джерело: Facebook-сторінка головного санлікаря країни Віктора Ляшка
Деталі: Ляшко повідомив, отримує численні повідомлення про роботу, в період карантинних обмежень, ресторанів, барів, розважальних закладів на гірсько-лижних курортах та в Львівській області.
Під час наради його поінформували, що 15 січня в Івано-Франківської області відбудуться перевірки закладів громадського харчування на гірськолижних курортах області з залученням Нацполіції.
Нагадаємо: Президента Володимира Зеленського помітили на лижному курорті "Буковель" в Івано-Франківській області, фотографії з ним постили користувачі соцмереж.
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Раніше помилково повідомлялося, що перевірку планує проводити МОЗ спільно з поліцією.
Передісторія:
- 8 січня в Україні почали діяти посилені карантинні обмеження для протидії розповсюдженню коронавірусу. Вони діятимуть до 24 січня включно.
- Представники малого бізнесу висловлювали протест проти локдауну.
- Під час посиленого карантину можуть працювати історико-культурні заповідники, церкви, гірськолижні курорти та готелі.
- Міністр охорони здоров’я Максим Степанов сказав, що в українців було достатньо часу, щоб підготуватися до локдауну і завчасно купити необхідні шкарпетки і футболки.