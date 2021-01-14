В Івано-Франківській області представники Держпродспоживслужби спільно з поліцією поїдуть перевіряти дотримання карантинних обмежень на гірськолижних курортах.

Джерело: Facebook-сторінка головного санлікаря країни Віктора Ляшка

Деталі: Ляшко повідомив, отримує численні повідомлення про роботу, в період карантинних обмежень, ресторанів, барів, розважальних закладів на гірсько-лижних курортах та в Львівській області.

Під час наради його поінформували, що 15 січня в Івано-Франківської області відбудуться перевірки закладів громадського харчування на гірськолижних курортах області з залученням Нацполіції.

Нагадаємо: Президента Володимира Зеленського помітили на лижному курорті "Буковель" в Івано-Франківській області, фотографії з ним постили користувачі соцмереж.

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Раніше помилково повідомлялося, що перевірку планує проводити МОЗ спільно з поліцією.

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