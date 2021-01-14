Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Карантин: гірськолижні курорти Карпат поїдуть перевіряти із поліцією

Четвер, 14 січня 2021, 17:13
Карантин: гірськолижні курорти Карпат поїдуть перевіряти із поліцією

В Івано-Франківській області представники Держпродспоживслужби спільно з поліцією поїдуть перевіряти дотримання карантинних обмежень на гірськолижних курортах.

Джерело: Facebook-сторінка головного санлікаря країни Віктора Ляшка

Деталі: Ляшко повідомив, отримує численні повідомлення про роботу, в період карантинних обмежень, ресторанів, барів, розважальних закладів на гірсько-лижних курортах та в Львівській області.

Під час наради його поінформували, що 15 січня в Івано-Франківської області відбудуться перевірки закладів громадського харчування на гірськолижних курортах області з залученням Нацполіції.

Нагадаємо: Президента Володимира Зеленського помітили на лижному курорті "Буковель" в Івано-Франківській області, фотографії з ним постили користувачі соцмереж. 

Читайте також: Карпати замість Альп: хто з зірок провів канікули в Буковелі

Раніше помилково повідомлялося, що перевірку планує проводити МОЗ спільно з поліцією.

Передісторія: 

  • 8 січня в Україні почали діяти посилені карантинні обмеження для протидії розповсюдженню коронавірусу. Вони діятимуть до 24 січня включно.
  • Представники малого бізнесу висловлювали протест проти локдауну.
  • Під час посиленого карантину можуть працювати історико-культурні заповідники, церкви, гірськолижні курорти та готелі.
  • Міністр охорони здоров’я Максим Степанов сказав, що в українців було достатньо часу, щоб підготуватися до локдауну і завчасно купити необхідні шкарпетки і футболки.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: КарпатикоронавірускарантинCovid-2019
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Усі новини...
Карпати
УЗ запускає "гірські шатли" зі Львова до Ворохти
Через аномальне потепління у Карпатах прокинувся ведмідь
Одного з чотирьох українців, які заблукали в горах у Румунії, знайшли мертвим
Останні новини
14:06
У Росії вп'яте за півроку підвищили облікову ставку
13:58
Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт
13:43
фото У Білорусі розпочали раптову перевірку чергових сил ВПС і ППО
13:40
Бізнес в Україні опитали про податкове законодавство: 8% оцінили позитивно
13:40
З жовтня на ГРВІ, грип та COVID-19 перехворіли понад 1,5 млн українців – МОЗ
13:36
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
13:31
Росія відновила експорт дизельного палива морем до 1 мільйона барелів на добу
13:26
У "Дії" почалося голосування за фіналіста Нацвідбору на Євробачення-2024
13:21
У Києві двох дітей не пустили до шкільного укриття під час тривоги через собаку
13:19
Росію позбавили членства в Дунайській комісії через удари по Нижньому Дунаю в Україні
Усі новини...
Реклама: