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Карантин: МОЗ із поліцією поїде перевіряти гірськолижні курорти Карпат

Четвер, 14 січня 2021, 18:13

В Івано-Франківській області представники міністерства охорони здоров’я спільно з поліцією поїдуть перевіряти дотримання карантинних обмежень на гірськолижних курортах.

Джерело: Facebook-сторінка головного санлікаря країни Віктора Ляшка

Деталі: Ляшко повідомив, отримує численні повідомлення про роботу, в період карантинних обмежень, ресторанів, барів, розважальних закладів на гірсько-лижних курортах та в Львівській області.

Під час наради його поінформували, що 15 січня в Івано-Франківської області відбудуться перевірки закладів громадського харчування на гірськолижних курортах області з залученням Нацполіції.

Нагадаємо: Президента Володимира Зеленського помітили на лижному курорті "Буковель" в Івано-Франківській області, фотографії з ним постили користувачі соцмереж. 

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Передісторія: 

  • 8 січня в Україні почали діяти посилені карантинні обмеження для протидії розповсюдженню коронавірусу. Вони діятимуть до 24 січня включно.
  • Представники малого бізнесу висловлювали протест проти локдауну.
  • Під час посиленого карантину можуть працювати історико-культурні заповідники, церкви, гірськолижні курорти та готелі.
  • Міністр охорони здоров’я Максим Степанов сказав, що в українців було достатньо часу, щоб підготуватися до локдауну і завчасно купити необхідні шкарпетки і футболки.

Українська правда
Теми: КарпатикоронавірускарантинCovid-2019


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