В Ивано-Франковской области представители Госпродпотребслужбы совместно с полицией поедут проверять соблюдение карантинных ограничений на горнолыжных курортах.

Источник: Facebook-страница главного санитарного врача страны Виктора Ляшко

Детали: Ляшко сообщил, что получает многочисленные сообщения о работе в период карантина, ресторанов, баров, развлекательных заведений на горнолыжных курортах и ​​в Львовской области.

Во время совещания его проинформировали, что 15 января в Ивано-Франковской области состоятся проверки заведений общественного питания на горнолыжных курортах области с привлечением Нацполиции.

Напомним: Президента Владимира Зеленского заметили на лыжном курорте "Буковель" в Ивано-Франковской области, фотографии с ним постили пользователи соцсетей.

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Ранее ошибочно сообщалось, что проверку планирует проводить Минздрав совместно с полицией.

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