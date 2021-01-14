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Карантин: горнолыжные курорты Карпат поедут проверять с полицией

Четверг, 14 января 2021, 17:13
Карантин: горнолыжные курорты Карпат поедут проверять с полицией

В Ивано-Франковской области представители Госпродпотребслужбы совместно с полицией поедут проверять соблюдение карантинных ограничений на горнолыжных курортах.

Источник: Facebook-страница главного санитарного врача страны Виктора Ляшко

Детали: Ляшко сообщил, что получает многочисленные сообщения о работе в период карантина, ресторанов, баров, развлекательных заведений на горнолыжных курортах и ​​в Львовской области.

Во время совещания его проинформировали, что 15 января в Ивано-Франковской области состоятся проверки заведений общественного питания на горнолыжных курортах области с привлечением Нацполиции.

Напомним: Президента Владимира Зеленского заметили на лыжном курорте "Буковель" в Ивано-Франковской области, фотографии с ним постили пользователи соцсетей.

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Ранее ошибочно сообщалось, что проверку планирует проводить Минздрав совместно с полицией.

Предыстория:

  • 8 января в Украине начали действовать усиленные карантинные ограничения для противодействия распространению коронавируса. Они будут действовать до 24 января включительно.
  • Представители малого бизнеса выражали протест против локдауна.
  • Во время усиленного карантина могут работать историко-культурные заповедники, церкви, горнолыжные курорты и гостиницы.
  • Министр здравоохранения Максим Степанов сказал, что у украинцев было достаточно времени, чтобы подготовиться к локдауну и заблаговременно купить необходимые носки и футболки.

Украинская правда

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Темы: КарпатыкоронавирускарантинCovid-2019
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