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Карантин: Минздрав с полицией поедет проверять горнолыжные курорты Карпат

Четверг, 14 января 2021, 18:13

В Ивано-Франковской области представители министерства здравоохранения совместно с полицией поедут проверять соблюдение карантинных ограничений на горнолыжных курортах.

Источник: Facebook-страница главного санитарного врача страны Виктора Ляшко

Детали: Ляшко сообщил, что получает многочисленные сообщения о работе в период карантина, ресторанов, баров, развлекательных заведений на горнолыжных курортах и ​​в Львовской области.

Во время совещания его проинформировали, что 15 января в Ивано-Франковской области состоятся проверки заведений общественного питания на горнолыжных курортах области с привлечением Нацполиции.

Напомним: Президента Владимира Зеленского заметили на лыжном курорте "Буковель" в Ивано-Франковской области, фотографии с ним постили пользователи соцсетей.

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Предыстория:

  • 8 января в Украине начали действовать усиленные карантинные ограничения для противодействия распространению коронавируса. Они будут действовать до 24 января включительно.
  • Представители малого бизнеса выражали протест против локдауна.
  • Во время усиленного карантина могут работать историко-культурные заповедники, церкви, горнолыжные курорты и гостиницы.
  • Министр здравоохранения Максим Степанов сказал, что у украинцев было достаточно времени, чтобы подготовиться к локдауну и заблаговременно купить необходимые носки и футболки.

Украинская правда
Темы: КарпатыкоронавирускарантинCovid-2019


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