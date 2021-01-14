Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Верховний суд відмовився поновити Семочка на посаді – розвідка

Четвер, 14 січня 2021, 19:30
Верховний суд відмовився поновити Семочка на посаді – розвідка

Хоча Верховний суд і скасував указ Петра Порошенка про звільнення першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка, але поновлювати його на цій посаді не став.

Джерело: Служба зовнішньої розвідки у Facebook

Дослівно: "Верховним Судом відмовлено С. Семочку у задоволенні його позовних вимог про поновлення на посаді".

Деталі: При цьому, за даними Служби, ВС задовольнив позовну заяву Семочка і скасував указ президента Порошенка від 12 квітня 2019 року про звільнення Семочка з посади першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки України. Причина - порушення процедури підготовки указу.

Розвідники додали, що у зазначеному судовому процесі СЗР виступала третьою особою, що не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору.

Передісторія: Раніше у пресслужбі Верховного суду "Українській правді" повідомили, що Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду визнав протиправним і скасував указ президента про звільнення Сергія Семочка з посади першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки.

У пресслужбі окремо зазначили, що у Семочка були й інші позовні вимоги, але в їх задоволенні йому відмовили.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: СемочкоВерховний судрозвідказвільнення
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Усі новини...
Семочко
Повернення Семочка: Служба зовнішньої розвідки чекає роз’яснення від ОАСК
ОАСК поновив Семочка на посаді заступника голови Служби зовнішньої розвідки – ЗМІ
Семочко у справі проти журналістів покарав невинну людину
Останні новини
14:06
У Росії вп'яте за півроку підвищили облікову ставку
13:58
Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт
13:43
фото У Білорусі розпочали раптову перевірку чергових сил ВПС і ППО
13:40
Бізнес в Україні опитали про податкове законодавство: 8% оцінили позитивно
13:40
З жовтня на ГРВІ, грип та COVID-19 перехворіли понад 1,5 млн українців – МОЗ
13:36
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
13:31
Росія відновила експорт дизельного палива морем до 1 мільйона барелів на добу
13:26
У "Дії" почалося голосування за фіналіста Нацвідбору на Євробачення-2024
13:21
У Києві двох дітей не пустили до шкільного укриття під час тривоги через собаку
13:19
Росію позбавили членства в Дунайській комісії через удари по Нижньому Дунаю в Україні
Усі новини...
Реклама: