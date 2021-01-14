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Верховний суд відмовився поновити Семочка на посаді – розвідка

Четвер, 14 січня 2021, 20:30

Хоча Верховний суд і скасував указ Петра Порошенка про звільнення першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка, але поновлювати його на цій посаді не став.

Джерело: Служба зовнішньої розвідки у Facebook

Дослівно: "Верховним Судом відмовлено С. Семочку у задоволенні його позовних вимог про поновлення на посаді".

Деталі: При цьому, за даними Служби, ВС задовольнив позовну заяву Семочка і скасував указ президента Порошенка від 12 квітня 2019 року про звільнення Семочка з посади першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки України. Причина - порушення процедури підготовки указу.

Розвідники додали, що у зазначеному судовому процесі СЗР виступала третьою особою, що не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору.

Передісторія: Раніше у пресслужбі Верховного суду "Українській правді" повідомили, що Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду визнав протиправним і скасував указ президента про звільнення Сергія Семочка з посади першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки.

У пресслужбі окремо зазначили, що у Семочка були й інші позовні вимоги, але в їх задоволенні йому відмовили.

Українська правда
Теми: СемочкоВерховний судрозвідказвільнення


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