Верховний суд скасував президентський указ про звільнення Семочка
Касаційний адміністративний суд Верховного суду визнав протиправним і скасував указ президента про звільнення Сергія Семочка з посади першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки.
Джерело: коментар пресслужби Верховного суду "Українській правді"
Деталі: Позов Семочка до президента про скасування указу щодо його звільнення задовольнили частково.
Зокрема, Касаційний адмінсуд ВС визнав протиправним та скасував указ президента від 2019 року №143/2019 року "Про звільнення Семочка з посади першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки України".
У пресслужбі додали, що в задоволенні решти позовних вимог позивачу відмовили.
Очолювала колегію суддів Касаційного адмінсуду суддя Ірина Васильєва.
Рішення набере сили після закінчення строку на подання апеляції, тобто через 30 днів.
Влітку суд залишав без розгляду позов Семочка, але той оскаржив рішення і суд зобов'язали розглянути справу.
Нагадаємо:
- 23 травня 2019 року Семочко подав позов до суду про незаконність указу президента Петра Порошенка, який звільнив Семочка 12 квітня. Наразі відповідачем у справі був новий президент Володимир Зеленський.
- У 2019 році Верховний суд завернув позов Семочка про незаконне звільнення президентом, бо той не вклався у визначений законом термін.
- У червні 2020 року Верховний Суд залишив без розгляду позов Семочка до президента щодо звільнення з посади першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки.
- Журналісти оприлюднили інформацію, що сім'я Семочка нібито володіє трьома будинками загальною вартістю близько $8 млн, а родичі мають російські паспорти.
- НАБУ відкрило справу Семочка за статтею "незаконне збагачення". Згодом в СБУ розпочали кримінальне провадження за статтею "державна зрада".