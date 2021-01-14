Верховный суд отказался восстановить Семочко в должности – разведка

Хотя Верховный суд и отменил указ Петра Порошенко об увольнении первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко, однако восстанавливать его на этом посту не стал.

Источник: Служба внешней разведки в Facebook

Дословно: "Верховным Судом отказано С. Семочко в удовлетворении его исковых требований о восстановлении в должности".

Детали: При этом, по данным Службы, ВС удовлетворил исковое заявление Семочко и отменил указ президента Порошенко от 12 апреля 2019 года об увольнении Семочко с должности первого заместителя председателя Службы внешней разведки Украины. Причина - нарушение процедуры подготовки указа.

Разведчики добавили, что в указанном процессе СВР выступала третьим лицом, не заявляющим самостоятельных требований относительно предмета спора.

Предыстория: Ранее в пресс-службе Верховного суда "Украинской правде" сообщили, что Кассационный суд в составе Верховного суда признал противоправным и отменил указ президента об увольнении Сергея Семочко с должности первого заместителя главы Службы внешней разведки.

В пресс-службе отдельно подчеркнули, что у Семочко были и другие исковые требования, но в их удовлетворении ему отказали.