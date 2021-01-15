Розбійника, якого Зеленський помилував під обмін, засудили вже вдруге після звільнення

Неодноразово судимий чоловік, якого президент Володимир Зеленський у 2019 році помилував під обмін з бойовиками, отримав після цього звільнення вже другий вирок за розбій.

Джерело: рішення Святошинського районного суду Києва

Деталі: 31 січня 2020 року Ілля Маслов знайшов оголошення своєї жертви на сайті знайомств. Чоловік зателефонував жінці і домовився про зустріч у неї вдома.

Ввечері того ж дня Маслов приїхав до потерпілої і, коли та відволіклась, дістав з кишені "предмет, схожий на ніж", підійшов до жінки зі спини, обхватив її за плече і підставив лезо до шиї.

Тоді чоловік наказав жертві розповісти, де зберігаються гроші, і вкрав у неї 2 тисячі гривень та мобільний телефон "Нокіа" вартістю 700 гривень.

Після цього Маслов закрив жінку у ванній і втік.

У суді він повністю підтвердив обставини злочину, визнав себе винуватим і сказав, що "щиро розкаюється".

Суд призначив чоловікові покарання у вигляді 7 років ув’язнення з конфіскацією майна.

При цьому, враховуючи, що у 2020 році Маслов уже був засуджений за аналогічний злочин, він сукупно має відбути у в’язниці 7,5 років.

Що було раніше: Маслов був неодноразово судимий, в Україні та Росії. Його справи не стосувались бойових дій на Донбасі або інших політичних злочинів.

Однак 29 грудня 2019 року, в день обміну в'язнями з бойовиками, Маслова звільнений з колонії. Його помилував президент Володимир Зеленський.

Чоловік намагався виїхати в Росію, але його туди не пустили.

У березні 2020 року Маслов був уперше після звільнення засуджений за розбій.

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