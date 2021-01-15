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Розбійника, якого Зеленський помилував під обмін, засудили вже вдруге після звільнення

П'ятниця, 15 січня 2021, 16:30
Розбійника, якого Зеленський помилував під обмін, засудили вже вдруге після звільнення

Неодноразово судимий чоловік, якого президент Володимир Зеленський у 2019 році помилував під обмін з бойовиками, отримав після цього звільнення вже другий вирок за розбій.

Джерело: рішення Святошинського районного суду Києва

Деталі: 31 січня 2020 року Ілля Маслов знайшов оголошення своєї жертви на сайті знайомств. Чоловік зателефонував жінці і домовився про зустріч у неї вдома.

Ввечері того ж дня Маслов приїхав до потерпілої і, коли та відволіклась, дістав з кишені "предмет, схожий на ніж", підійшов до жінки зі спини, обхватив її за плече і підставив лезо до шиї.

Тоді чоловік наказав жертві розповісти, де зберігаються гроші, і вкрав у неї 2 тисячі гривень та мобільний телефон "Нокіа" вартістю 700 гривень.

Після цього Маслов закрив жінку у ванній і втік.

У суді він повністю підтвердив обставини злочину, визнав себе винуватим і сказав, що "щиро розкаюється".

Суд призначив чоловікові покарання у вигляді 7 років ув’язнення з конфіскацією майна.

При цьому, враховуючи, що у 2020 році Маслов уже був засуджений за аналогічний злочин, він сукупно має відбути у в’язниці 7,5 років.

Що було раніше: Маслов був неодноразово судимий, в Україні та Росії. Його справи не стосувались бойових дій на Донбасі або інших політичних злочинів. 

Однак 29 грудня 2019 року, в день обміну в'язнями з бойовиками, Маслова звільнений з колонії. Його помилував президент Володимир Зеленський.

Чоловік намагався виїхати в Росію, але його туди не пустили.

У березні 2020 року Маслов був уперше після звільнення засуджений за розбій.

Знати більше: "Беркут", бойовики та харківські терористи. Чи зможе Україна покарати винних після обміну

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Нагадаємо:

  • 9 грудня у Парижі відбулася зустріч лідерів країн "нормандської четвірки", де президенти Франції, України, Росії та канцлер Німеччини досягли низки домовленостей щодо мирного врегулювання конфлікту на Донбасі. 
  • Серед іншого, сторони домовилися, що до кінця року відбудеться обмін утримуваними особами за формулою "всіх на всіх".
  • 29 грудня на КПВВ "Майорське" відбувся обмін утримуваними особами між Україною і ОРДЛО.
  • В рамках обміну утримуваними особами бойовики ОРДЛО звільнили 81 українця, з них 76 повернулися на підконтрольну Україні територію, ще 5 вирішили залишитися на окупованій частині Донбасу. У свою чергу, Україна передала 124 особи.
  • Україна віддала бойовикам бразильця Рафаеля Лусваргі, який воював на боці бойовиків ОРДЛО, п’ятьох ексберкутівців, обвинувачених у розстрілах на Майдані, обвинувачених у різноманітних диверсіях і терактах.
  • Водночас, як вдалось дізнатись ЗМІ, серед звільнених були особи із суто кримінальними злочинами, які сталися поза межами зони бойових дій і не мають стосунку до війни.

Соня Лукашова, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: обмін
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