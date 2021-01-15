Разбойника, помилованого Зеленским под обмен, осудили уже второй раз после освобождения
Неоднократно судимый мужчина, которого президент Владимир Зеленский в 2019 году помиловал под обмен с боевиками, получил после этого освобождения уже второй приговор за разбой.
Источник: решение Святошинского районного суда Киева
Детали: 31 января 2020 года Илья Маслов нашел объявление своей жертвы на сайте знакомств. Мужчина позвонил женщине и договорился о встрече у нее дома.
Вечером того же дня Маслов приехал к потерпевшей и, когда та отвлеклась, достал из кармана "предмет, похожий на нож", подошел к женщине со спины, обхватил ее за плечо и подставил лезвие к шее.
Тогда человек приказал жертве рассказать, где хранятся деньги, и украл у нее 2 тысячи гривен и мобильный телефон "Нокиа" стоимостью 700 гривен.
После этого Маслов закрыл женщину в ванной и убежал.
В суде он полностью подтвердил обстоятельства преступления, признал себя виновным и сказал, что "искренне раскаивается".
Суд назначил мужчине наказание в виде 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
При этом, учитывая, что в 2020 году Маслов уже был осужден за аналогичное преступление, он совокупно должен отбыть в тюрьме 7,5 лет.
Что было раньше: Маслов был неоднократно судим, в Украине и России. Его дела не касались боевых действий на Донбассе или других политических преступлений.
Однако 29 декабря 2019, в день обмена заключенными с боевиками, Маслова освободили из колонии. Его помиловал президент Владимир Зеленский.
Мужчина пытался выехать в Россию, но его туда не пустили.
В марте 2020 года Маслов был впервые после освобождения осужден за разбой.
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Напомним:
- 9 декабря в Париже состоялась встреча лидеров стран "нормандской четверки", где президенты Франции, Украины, России и канцлер Германии достигли ряда договоренностей по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.
- Среди прочего стороны договорились, что до конца года состоится обмен удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех".
- 29 декабря на КПВВ "Майорское" состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО.
- В рамках обмена удерживаемыми лицами боевики ОРДЛО освободили 81 украинца, из них 76 вернулись на подконтрольную Украине территорию, еще 6 решили остаться на оккупированной части Донбасса. В свою очередь, Украина передала 124 человека.
- Украина отдала боевикам бразильца Рафаэля Лусварги, который воевал на стороне боевиков ОРДЛО, пять экс-беркутовцев, обвиняемых в расстрелах на Майдане, обвиняемых в различных диверсиях и терактах.
- В то же время, как удалось узнать СМИ, среди освобожденных были лица с чисто уголовными преступлениями, произошедшими за пределами зоны боевых действий и не имеющими отношения к войне.