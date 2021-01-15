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Разбойника, помилованого Зеленским под обмен, осудили уже второй раз после освобождения

Пятница, 15 января 2021, 16:30
Разбойника, помилованого Зеленским под обмен, осудили уже второй раз после освобождения

Неоднократно судимый мужчина, которого президент Владимир Зеленский в 2019 году помиловал под обмен с боевиками, получил после этого освобождения уже второй приговор за разбой.

Источник: решение Святошинского районного суда Киева

Детали: 31 января 2020 года Илья Маслов нашел объявление своей жертвы на сайте знакомств. Мужчина позвонил женщине и договорился о встрече у нее дома.

Вечером того же дня Маслов приехал к потерпевшей и, когда та отвлеклась, достал из кармана "предмет, похожий на нож", подошел к женщине со спины, обхватил ее за плечо и подставил лезвие к шее.

Тогда человек приказал жертве рассказать, где хранятся деньги, и украл у нее 2 тысячи гривен и мобильный телефон "Нокиа" стоимостью 700 гривен.

После этого Маслов закрыл женщину в ванной и убежал.

В суде он полностью подтвердил обстоятельства преступления, признал себя виновным и сказал, что "искренне раскаивается".

Суд назначил мужчине наказание в виде 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

При этом, учитывая, что в 2020 году Маслов уже был осужден за аналогичное преступление, он совокупно должен отбыть в тюрьме 7,5 лет.

Что было раньше: Маслов был неоднократно судим, в Украине и России. Его дела не касались боевых действий на Донбассе или других политических преступлений.

Однако 29 декабря 2019, в день обмена заключенными с боевиками, Маслова освободили из колонии. Его помиловал президент Владимир Зеленский.

Мужчина пытался выехать в Россию, но его туда не пустили.

В марте 2020 года Маслов был впервые после освобождения осужден за разбой.

Знать больше: "Беркут", боевики и харьковские террористы. Сможет ли Украина наказать виновных после обмена

"Мама в камере вскрыла себе вены": истории пленных, которые не попали в список на обмен

Напомним:

  • 9 декабря в Париже состоялась встреча лидеров стран "нормандской четверки", где президенты Франции, Украины, России и канцлер Германии достигли ряда договоренностей по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.
  • Среди прочего стороны договорились, что до конца года состоится обмен удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех".
  • 29 декабря на КПВВ "Майорское" состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО.
  • В рамках обмена удерживаемыми лицами боевики ОРДЛО освободили 81 украинца, из них 76 вернулись на подконтрольную Украине территорию, еще 6 решили остаться на оккупированной части Донбасса. В свою очередь, Украина передала 124 человека.
  • Украина отдала боевикам бразильца Рафаэля Лусварги, который воевал на стороне боевиков ОРДЛО, пять экс-беркутовцев, обвиняемых в расстрелах на Майдане, обвиняемых в различных диверсиях и терактах.
  • В то же время, как удалось узнать СМИ, среди освобожденных были лица с чисто уголовными преступлениями, произошедшими за пределами зоны боевых действий и не имеющими отношения к войне.

Соня Лукашова, УП
Темы: обмен
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