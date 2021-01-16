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США передали Україні понад 100 одиниць військової техніки

Субота, 16 січня 2021, 00:31
Фото: U.S. Embassy Kyiv

США передали Сухопутним військам України 20 нових військових автомобілів Humvee, а також 84 човни для Військово-морських сил.

Джерело: посольство США у Twitter

Дослівно: "Ніщо не могло зупинити доставлення 20 Хамві для Сухопутних військ України та Сил спеціальних операцій, а також 84 човнів для ВМС України в рамках Ініціативи сприяння безпеці України".

Що передувало: Сенат Конгресу США, який контролюється республіканцями, слідом за Палатою представників схвалив законопроєкт про оборонний бюджет, який раніше ветував президент країни Дональд Трамп.

Відповідно до документу, на оборону планують виділити 740 млрд доларів, зокрема передбачається 250 млн доларів на військову допомогу Україні. 

Читайте також: Санкції та допомога Україні: що включає військовий бюджет США і чому Трамп хоче його ветувати



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