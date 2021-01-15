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США передали Украине более 100 единиц военной техники

Пятница, 15 января 2021, 23:31
США передали Украине более 100 единиц военной техники
Фото: U.S. Embassy Kyiv

США передали Сухопутным войскам Украины 20 новых военных автомобилей Humvee, а также 84 лодки для Военно-морских сил.

Источник: посольство США в Twitter

Дословно: "Ничто не могло остановить доставки 20 Хамви для Сухопутных войск Украины и Сил специальных операций, а также 84 лодок для ВМС Украины в рамках Инициативы содействия безопасности Украины".

Что предшествовало: Сенат Конгресса США, который контролируется республиканцами, вслед за Палатой представителей одобрил законопроект об оборонном бюджете, ранее ветировал президент страны Дональд Трамп.

Согласно документу, на оборону планируется выделить 740 млрд долларов, в том числе предусматривается 250 млн долларов на военную помощь Украине.

Читайте также: Санкции и помощь Украине: что включает военный бюджет США и почему Трамп хочет его ветировать

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