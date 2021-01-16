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"Британський" штам коронавірусу може стати основним типом цього вірусу в США – дослідження

Субота, 16 січня 2021, 02:07
Британський штам коронавірусу може стати основним типом цього вірусу в США – дослідження

Видання The Hill з посиланням на доповідь Центрів США по контролю і профілактиці захворювань (CDC) повідомляє, що більш заразний штам коронавірусу COVID-19, який виник у Великобританії, може стати основним типом цього вірусу в США до березня 2021 року.

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Дослівно: "Згідно з моделлю, розробленою CDC, "активний розвиток "цього варіанту (вірусу - ред) очікується на території в США на початку 2021 року перш, ніж він стане домінуючим штамом в березні..

Зросла легкість передачі... цього варіанту вірусу вимагає загального і більш суворого дотримання стратегій скорочення ризиків, включаючи дистанціювання і носіння масок".

Важливо знати: У Всесвітній організації охорони здоров’я вважають, що другий рік пандемії COVID-19 може бути більш жорстким, ніж перший. 

Команда міжнародних експертів ВООЗ, яка буде досліджувати походження пандемії COVID-19, 14 січня нарешті змогла прибути до Китаю.

Довідка: Наприкінці 2020 року у Великій Британії виявили новий штам коронавірусу, який назвали VOC 202012/01. 

За даними досліджень, він на 50-74% заразніший за вірус SARS-CoV-2, який спричиняє хворобу COVID-19.

VOC 202012/01 виявили вже в близько 30 країнах світу.

Читайте також: Нова загроза чи паніка без змісту: як мутований COVID з Британії налякав уряди по всьому світу

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАкоронавірус
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