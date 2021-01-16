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"Британский" штамм коронавируса может стать основным типом этого вируса в США – исследование

Суббота, 16 января 2021, 02:07
Британский штамм коронавируса может стать основным типом этого вируса в США – исследование

Издание The Hill со ссылкой на доклад Центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщает, что более заразный штамм коронавируса COVID-19, возникший в Великобритании, может стать основным типом этого вируса в США к марту 2021 года.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Дословно:  "Согласно модели, разработанной CDC, "активное развитие" этого варианта (вируса - ред) ожидается на территории в США в начале 2021 года прежде, чем он станет доминирующим штаммом в марте..

Возросшая легкость передачи... этого варианта вируса требует всеобщего и более строгого соблюдения стратегий сокращения рисков, включая дистанцирование и ношение масок".

Важливо знати: Во Всемирной организации здравоохранения считают, что второй год пандемии COVID-19 может быть более жестким, чем первый.

Команда международных экспертов ВОЗ, которая будет исследовать происхождение пандемии COVID-19, 14 января наконец-то смогла прибыть в Китай.

Справка: В конце 2020 года в Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса, который назвали VOC 202012/01.

По данным исследований, он на 50-74% опаснее чем вирус SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

VOC 202012/01 обнаружили уже в около 30 странах мира.

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Темы: СШАкоронавирус
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