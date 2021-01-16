Контррозвідка попереджала про загрози з боку РФ задовго до агресії – міністр

Українська контррозвідка повідомляла про загрози з боку Росії тривалий час до початку агресії, в тому числі за президентів Віктора Ющенка та Віктора Януковича.

Джерело: міністерка у справах ветеранів, генерал-майорка СБУ Юлія Лапутіна в ефірі Радіо Свобода

Пряма мова: "Була спроба відділення Криму, "мєшковщина" і так далі. Але потім, коли бліцкриг не вдався, Росія почала застосовувати різні, як зараз кажуть, гібридні методи. Це винищення фінансових ресурсів Криму, проводилися операції по виведенню, у тому числі через фальшиві авізо, всіх активів кримських підприємств до Росії. Окрім цього, відбувався загальний на пострадянському просторі процес криміналізації бізнесу, зв’язків криміналу з владою місцевою".

Деталі: Вона додала, що СБУ тоді створила оперативно-слідчу групу яка "робила все, щоб припинити дії" проти суверенітету України. Сама Лапутіна тоді працювала в оперативно-бойовому підрозділі "Альфа".

За словами міністерки, контррозвідники доповідали про спроби Росії посилити свій вплив і за часів президентства Віктора Ющенка та Віктора Януковича.

Пряма мова: "Українська контррозвідка за часів усіх керівників писала аналітичні документи, які були засновані на певних оперативних даних та аналітичній інформації стосовно загроз. І одна з них, а це, приблизно, 2008-2009-і роки, стосовно того, що відбувається в Криму. І першим висновком нашої роботи оперативної і аналітичної було те, що існує реальна загроза відділення Криму. На жаль, відбулося так, що була зміна влади на проросійський курс, і ніхто не звернув на це увагу. І нами навіть були розроблені пропозиції, яким чином нейтралізувати ці дії російських спецслужб".

Деталі: Як додала очільниця Мінветеранів, її групу за підсумками цієї роботи "просто розігнали".

Довідка: Юлія Лапутіна очолила Міністерство у справах ветеранів у грудні 2020 року.

Вона майже 30 років служила і працювала в СБУ.

У 1992 році стала першою оперативницею у відділі контррозвідки служби. У 1994 році брала участь у ліквідації фейкового референдуму "про статус Криму" – затримувала місцевих бандитів, кримських чиновників і завезених росіянами бойовиків, які блокували роботу українських правоохоронців.

У 2008 році, припускаючи, що Росія може анексувати Крим, запропонувала концепцію ментальної інтеграції кримчан у материкову Україну. Однак втілити її не вдалось, як пояснює сама Лапутіна – "бо змінилась влада".

У квітні 2014 року Лапутіна поїхала на фронт – у складі першої групи СБУ охороняла краматорський аеропорт від сепаратистів з групи Гіркіна. У 2018 стала другою генералкою в історії Україні.

Останні 6 років працювала на посаді заступниці начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформбезпеки.

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