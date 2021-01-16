Контрразведка сообщала об угрозах со стороны РФ задолго до агрессии – министр

Украинская контрразведка сообщала об угрозах со стороны России задолго до начала агрессии, в том числе при президентах Викторе Ющенко и Викторе Януковиче.

Источник: Министр по делам ветеранов, генерал-майор СБУ Юлия Лапутина в эфире Радио Свобода

Прямая речь: "Была попытка отделения Крыма, "мешковщина" и так далее. Но потом, когда блицкриг не удался, Россия начала применять разные, как сейчас говорят, гибридные методы. Это уничтожение финансовых ресурсов Крыма, проводились операции по выведению, в том числе через фальшивые авизо, всех активов крымских предприятий в Россию. Кроме этого, происходил общий на постсоветском пространстве процесс криминализации бизнеса, связей криминала с властью местной".

Детали: Она добавила, что СБУ тогда создала оперативно-следственную группу, которая "делала все, чтобы прекратить действия" против суверенитета Украины. Сама Лапутина тогда работала в оперативно-боевом подразделении "Альфа".

По словам министра, контрразведчики докладывали о попытках России усилить свое влияние и во времена президентства Виктора Ющенко и Виктора Януковича.

Прямая речь: "Украинская контрразведка во времена всех руководителей писала аналитические документы, которые были основаны на определенных оперативных данных и аналитической информации об угрозах. И одна из них, а это примерно 2008-2009-е годы, о том, что происходит в Крыму. И первым выводом нашей работы оперативной и аналитической было то, что существует реальная угроза отделения Крыма. К сожалению, произошло так, что была смена власти на пророссийский курс, и никто не обратил на это внимания. И нами даже были разработаны предложения, которым образом нейтрализовать эти действия российских спецслужб".

Детали: Как добавила руководительница Минветеранов, ее группу по итогам этой работы "просто разогнали".

Справка: Юлия Лапутина возглавила Министерство по делам ветеранов в декабре 2020 года. До этого почти 30 лет служила и работала в СБУ.

В 1992 году стала первой оперативница в отделе контрразведки службы. В 1994 году участвовала в ликвидации фейкового референдума "о статусе Крыма" – задерживала местных бандитов, крымских чиновников и завезенных россиянами боевиков, которые блокировали работу украинских правоохранителей.

В 2008 году, предполагая, что Россия может аннексировать Крым, предложила концепцию ментальной интеграции крымчан в материковую Украину. Однако воплотить ее не удалось, как объясняет сама Лапутина – "потому что изменилась власть".

В апреле 2014 года Лапутина поехала на фронт – в составе первой группы СБУ охраняла краматорский аэропорт от сепаратистов из группы Гиркина. В 2018 стала второй женщиной-генералом в ​​истории Украины.

Последние 6 лет работала в должности заместителя начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информбезопасности.

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