Глави Євроради і дипломатії ЄС закликали РФ звільнити Навального

Голова Європейської ради Шарль Мішель і високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель закликають російську владу негайно звільнити затриманого в аеропорту опозиціонера Олексія Навального.

Джерело: Мішель і Боррель у Twitter

The detainment of Alexey #Navalny upon arrival in Moscow is unacceptable.



I call on Russian authorities to immediately release him.