Глави Євроради і дипломатії ЄС закликали РФ звільнити Навального

Голова Європейської ради Шарль Мішель і високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель закликають російську владу негайно звільнити затриманого в аеропорту опозиціонера Олексія Навального.

Джерело: Мішель і Боррель у Twitter

The detainment of Alexey #Navalny upon arrival in Moscow is unacceptable.



I call on Russian authorities to immediately release him. — Charles Michel (@eucopresident) January 17, 2021

Дослівно Мішель: "Затримання Олексія Навального по прибутті до Москви неприпустиме.

Я закликаю російську владу негайно звільнити його".

Дослівно Боррель: "Російська влада повинна поважати права Олексія Навального і негайно звільнити його. Політизація судової системи неприпустима".

Russian authorities must respect Alexei @navalny’s rights and release him immediately.

Politicisation of the judiciary is unacceptable. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) January 17, 2021

Що передувало: У неділю ввечері російського опозиціонера Олексія Навального затримали на паспортному контролі в аеропорту "Шереметьєво" в Москві, куди він прилетів з Берліну, де лікувався після отруєння.

В управлінні ФСВП по Москві заявили, що Навальний затриманий за ухилення від явки в кримінально-виконавчу інспекцію як умовно засуджений за злочин.

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International вважає Навального в'язнем сумління та вимагає його негайного і беззастережного звільнення.