Главы Евросовета и дипломатии ЕС призвали РФ освободить Навального
Председатель Европейского совета Шарль Мишель и высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель призывают российские власти немедленно освободить задержанного в аэропорту оппозиционера Алексея Навального.
Источник: Мишель и Боррель в Twitter
The detainment of Alexey #Navalny upon arrival in Moscow is unacceptable.— Charles Michel (@eucopresident) January 17, 2021
I call on Russian authorities to immediately release him.
Дословно Мишель: "Задержание Алексея Навального по прибытии в Москву недопустимо.
Я призываю российские власти немедленно освободить его".
Дословно Боррель: "Российские власти должны уважать права Алексея Навального и немедленно освободить его. Политизация судебной системы недопустима".
Russian authorities must respect Alexei @navalny’s rights and release him immediately.— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) January 17, 2021
Politicisation of the judiciary is unacceptable.
Что предшествовало: В воскресенье вечером российского оппозиционера Алексея Навального задержали на паспортном контроле в аэропорту "Шереметьево" в Москве, куда он прилетел из Берлина, где лечился после отравления.
В управлении ФСИН по Москве заявили, что Навальный задержан за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденный за преступление.
Международная правозащитная организация Amnesty International считает Навального узником совести и требует его немедленного и безоговорочного освобождения.