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Главы Евросовета и дипломатии ЕС призвали РФ освободить Навального

Воскресенье, 17 января 2021, 22:41
Главы Евросовета и дипломатии ЕС призвали РФ освободить Навального

Председатель Европейского совета Шарль Мишель и высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель призывают российские власти немедленно освободить задержанного в аэропорту оппозиционера Алексея Навального.

Источник: Мишель и Боррель в Twitter

Дословно Мишель: "Задержание Алексея Навального по прибытии в Москву недопустимо.

Я призываю российские власти немедленно освободить его".

Дословно Боррель: "Российские власти должны уважать права Алексея Навального и немедленно освободить его. Политизация судебной системы недопустима".

Что предшествовало: В воскресенье вечером российского оппозиционера Алексея Навального задержали на паспортном контроле в аэропорту "Шереметьево" в Москве, куда он прилетел из Берлина, где лечился после отравления.

В управлении ФСИН по Москве заявили, что Навальный задержан за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденный за преступление.

Международная правозащитная организация Amnesty International считает Навального узником совести и требует его немедленного и безоговорочного освобождения.

Украинская правда

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Темы: ЕСНавальныйРосcия
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