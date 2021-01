Главы Евросовета и дипломатии ЕС призвали РФ освободить Навального

Председатель Европейского совета Шарль Мишель и высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель призывают российские власти немедленно освободить задержанного в аэропорту оппозиционера Алексея Навального.

Источник: Мишель и Боррель в Twitter

The detainment of Alexey #Navalny upon arrival in Moscow is unacceptable.



I call on Russian authorities to immediately release him.