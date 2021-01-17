Главы Евросовета и дипломатии ЕС призвали РФ освободить Навального

Председатель Европейского совета Шарль Мишель и высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель призывают российские власти немедленно освободить задержанного в аэропорту оппозиционера Алексея Навального.

Источник: Мишель и Боррель в Twitter

The detainment of Alexey #Navalny upon arrival in Moscow is unacceptable.



I call on Russian authorities to immediately release him. — Charles Michel (@eucopresident) January 17, 2021

Дословно Мишель: "Задержание Алексея Навального по прибытии в Москву недопустимо.

Я призываю российские власти немедленно освободить его".

Дословно Боррель: "Российские власти должны уважать права Алексея Навального и немедленно освободить его. Политизация судебной системы недопустима".

Russian authorities must respect Alexei @navalny’s rights and release him immediately.

Politicisation of the judiciary is unacceptable. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) January 17, 2021

Что предшествовало: В воскресенье вечером российского оппозиционера Алексея Навального задержали на паспортном контроле в аэропорту "Шереметьево" в Москве, куда он прилетел из Берлина, где лечился после отравления.

В управлении ФСИН по Москве заявили, что Навальный задержан за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденный за преступление.

Международная правозащитная организация Amnesty International считает Навального узником совести и требует его немедленного и безоговорочного освобождения.