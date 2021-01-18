Українська делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи на чолі із новою головою Марією Мезенцевою вважає доцільним порушити питання отруєння та затримання російського опозиціонера Олексія Навального у рамках оскарження повноважень Росії. Останній стверджував, що Крим – це частина Росії.

Джерело: Мезенцева у facebook

Пряма мова: "Наша делегація буде використовувати всі можливі інструменти, які передбачає регламент для подальших кроків щодо обговорень (urgent debates) та оскаржень повноважень РФ, базуючись в тому числі на цих подіях (довкола Навального – УП)".

Деталі: За її словами, 19 січня Навальний мав виступити у комітеті ПАРЄ із правових питань. Водночас, з огляду на його затримання, це навряд чи відбудеться.

Мезенцева написала, що в українській делегації обговорюють кейс Навального та його потенційний розвиток.

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