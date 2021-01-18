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Українська делегації в ПАРЄ хоче порушити питання щодо Навального

Понеділок, 18 січня 2021, 00:26

Українська делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи на чолі із новою головою Марією Мезенцевою вважає доцільним порушити питання отруєння та затримання російського опозиціонера Олексія Навального у рамках оскарження повноважень Росії. Останній стверджував, що Крим – це частина Росії.

Джерело: Мезенцева у facebook 

Пряма мова: "Наша делегація буде використовувати всі можливі інструменти, які передбачає регламент для подальших кроків щодо обговорень (urgent debates) та оскаржень повноважень РФ, базуючись в тому числі на цих подіях (довкола Навального – УП)".

Деталі: За її словами, 19 січня Навальний мав виступити у комітеті ПАРЄ із правових питань. Водночас, з огляду на його затримання, це навряд чи відбудеться. 

Мезенцева написала, що в українській делегації обговорюють кейс Навального та його потенційний розвиток. 

Нагадаємо: 

  • Ввечері 17 січня російського опозиціонера Олексія Навального затримали на паспортному контролі в аеропорту "Шереметьєво" в Москві, куди він прилетів з Берліну, де лікувався після отруєння.
  • В управлінні ФСВП по Москві заявили, що Навальний затриманий за ухилення від явки в кримінально-виконавчу інспекцію як умовно засуджений за злочин.
  • Міжнародна правозахисна організація Amnesty International вважає Навального в'язнем сумління та вимагає його негайного і беззастережного звільнення.

Українська правда


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