Українська делегація в ПАРЄ хоче порушити питання щодо Навального
Українська делегація в Парламентській асамблеї Ради Європи на чолі із новою головою Марією Мезенцевою вважає доцільним порушити питання отруєння та затримання російського опозиціонера Олексія Навального у рамках оскарження повноважень Росії. Останній стверджував, що Крим – це частина Росії.
Джерело: Мезенцева у facebook
Пряма мова: "Наша делегація буде використовувати всі можливі інструменти, які передбачає регламент для подальших кроків щодо обговорень (urgent debates) та оскаржень повноважень РФ, базуючись в тому числі на цих подіях (довкола Навального – УП)".
Деталі: За її словами, 19 січня Навальний мав виступити у комітеті ПАРЄ із правових питань. Водночас, з огляду на його затримання, це навряд чи відбудеться.
Мезенцева написала, що в українській делегації обговорюють кейс Навального та його потенційний розвиток.
Нагадаємо:
- Ввечері 17 січня російського опозиціонера Олексія Навального затримали на паспортному контролі в аеропорту "Шереметьєво" в Москві, куди він прилетів з Берліну, де лікувався після отруєння.
- В управлінні ФСВП по Москві заявили, що Навальний затриманий за ухилення від явки в кримінально-виконавчу інспекцію як умовно засуджений за злочин.
- Міжнародна правозахисна організація Amnesty International вважає Навального в'язнем сумління та вимагає його негайного і беззастережного звільнення.