Украинская делегация в ПАСЕ хочет поднять вопрос касательно Навального
Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы во главе с новым председателем Марией Мезенцевой считает целесообразным поднять вопрос отравления и задержания российского оппозиционера Алексея Навального в рамках обжалования полномочий России. Последний утверждал, что Крым – это часть России.
Источник: Мезенцева в facebook
Прямая речь: "Наша делегация будет использовать все возможные инструменты, которые предусматривает регламент для дальнейших шагов по обсуждений (urgent debates) и обжалований полномочий РФ, основываясь в том числе на этих событиях (вокруг Навального – УП)".
Детали: По ее словам, 19 января Навальный должен был выступить в комитете ПАСЕ по правовым вопросам. В то же время, учитывая его задержание, это вряд ли произойдет.
Мезенцева написала, что в украинской делегации обсуждают кейс Навального и его потенциальное развитие.
Напомним:
- Вечером 17 января российского оппозиционера Алексея Навального задержали на паспортном контроле в аэропорту "Шереметьево" в Москве, куда он прилетел из Берлина, где лечился после отравления.
- В управлении ФСИН по Москве заявили, что Навальный задержан за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденный за преступление.
- Международная правозащитная организация Amnesty International считает Навального узником совести и требует его немедленного и безоговорочного освобождения.