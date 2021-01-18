Украинская делегация в ПАСЕ хочет поднять вопрос касательно Навального

Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы во главе с новым председателем Марией Мезенцевой считает целесообразным поднять вопрос отравления и задержания российского оппозиционера Алексея Навального в рамках обжалования полномочий России. Последний утверждал, что Крым – это часть России.

Источник: Мезенцева в facebook

Прямая речь: "Наша делегация будет использовать все возможные инструменты, которые предусматривает регламент для дальнейших шагов по обсуждений (urgent debates) и обжалований полномочий РФ, основываясь в том числе на этих событиях (вокруг Навального – УП)".

Детали: По ее словам, 19 января Навальный должен был выступить в комитете ПАСЕ по правовым вопросам. В то же время, учитывая его задержание, это вряд ли произойдет.

Мезенцева написала, что в украинской делегации обсуждают кейс Навального и его потенциальное развитие.

Напомним: