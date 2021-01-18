Навальний перебуває у поліції, адвоката не пустили

Затриманий після повернення із Німеччини російський опозиціонер Олексій Навальний перебуває в одному із відділень поліції міста Хімки, що в Московській області.

Джерело: керівник регіональної мережі штабів Навального Леонід Волков у telegram

Деталі: Соратник політика повідомив, що його адвоката так і не пустили. Проте силовики пообіцяли це зробити о 9 ранку.

Волков також закликав прихильників влаштувати чергування під відділком, "щоб бути впевненими, що його не відвезуть кудись ще вночі".

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