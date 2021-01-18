Навальний перебуває у поліції, адвоката не пустили
Понеділок, 18 січня 2021, 04:53
Затриманий після повернення із Німеччини російський опозиціонер Олексій Навальний перебуває в одному із відділень поліції міста Хімки, що в Московській області.
Джерело: керівник регіональної мережі штабів Навального Леонід Волков у telegram
Деталі: Соратник політика повідомив, що його адвоката так і не пустили. Проте силовики пообіцяли це зробити о 9 ранку.
Волков також закликав прихильників влаштувати чергування під відділком, "щоб бути впевненими, що його не відвезуть кудись ще вночі".
Нагадаємо:
- Ввечері 17 січня російського опозиціонера Олексія Навального затримали на паспортному контролі в аеропорту "Шереметьєво" в Москві, куди він прилетів з Берліну, де лікувався після отруєння.
- В управлінні ФСВП по Москві заявили, що Навальний затриманий за ухилення від явки в кримінально-виконавчу інспекцію як умовно засуджений за злочин.
- Міжнародна правозахисна організація Amnesty International вважає Навального в'язнем сумління та вимагає його негайного і беззастережного звільнення.
Українська правда