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Навальный находится в полиции, адвоката не пустили

Понедельник, 18 января 2021, 04:53
Фото: Медуза

Задержанный по возвращению из Германии российский оппозиционер Алексей Навальный находится в одном из отделений полиции города Химки, что в Московской области.

Источник: руководитель региональной сети штабов Навального Леонид Волков в telegram

Детали: Соратник политика сообщил, что его адвоката так и не пустили. Однако силовики пообещали это сделать в 9 утра.

Волков также призвал сторонников устроить дежурство под участком, "чтобы быть уверенными, что его отвезут куда-то еще ночью".

Напомним:

  • Вечером 17 января российского оппозиционера Алексея Навального задержали на паспортном контроле в аэропорту "Шереметьево" в Москве, куда он прилетел из Берлина, где лечился после отравления.
  • В управлении ФСИН по Москве заявили, что Навальный задержан за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденный за преступление.
  • Международная правозащитная организация Amnesty International считает Навального узником совести и требует его немедленного и безоговорочного освобождения.

Украинская правда
Темы: Навальный


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