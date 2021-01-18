Навальный находится в полиции, адвоката не пустили

Задержанный по возвращению из Германии российский оппозиционер Алексей Навальный находится в одном из отделений полиции города Химки, что в Московской области.

Источник: руководитель региональной сети штабов Навального Леонид Волков в telegram

Детали: Соратник политика сообщил, что его адвоката так и не пустили. Однако силовики пообещали это сделать в 9 утра.

Волков также призвал сторонников устроить дежурство под участком, "чтобы быть уверенными, что его отвезут куда-то еще ночью".

Напомним: