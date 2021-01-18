Навальный находится в полиции, адвоката не пустили
Понедельник, 18 января 2021, 03:53
Задержанный по возвращению из Германии российский оппозиционер Алексей Навальный находится в одном из отделений полиции города Химки, что в Московской области.
Источник: руководитель региональной сети штабов Навального Леонид Волков в telegram
Детали: Соратник политика сообщил, что его адвоката так и не пустили. Однако силовики пообещали это сделать в 9 утра.
Волков также призвал сторонников устроить дежурство под участком, "чтобы быть уверенными, что его отвезут куда-то еще ночью".
Напомним:
- Вечером 17 января российского оппозиционера Алексея Навального задержали на паспортном контроле в аэропорту "Шереметьево" в Москве, куда он прилетел из Берлина, где лечился после отравления.
- В управлении ФСИН по Москве заявили, что Навальный задержан за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденный за преступление.
- Международная правозащитная организация Amnesty International считает Навального узником совести и требует его немедленного и безоговорочного освобождения.
Украинская правда