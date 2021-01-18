Лавров про реакцію Заходу на затримання Навального: Відволікають від кризи лібералізму
Понеділок, 18 січня 2021, 10:08
Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявляє, що коментарі західних політиків з приводу затримання опозиціонера Олексія Навального покликані відвернути увагу від "кризи ліберальної моделі розвитку".
Джерело: ТАСС з посиланням на пресконференцію Лаврова 18 січня
Пряма мова: "Ми бачили, як вчора вхопилися за вчорашню новину про повернення Навального в РФ. Просто відчувається, з якою радістю йдуть коментарі під копірку.
З радістю, тому що це дозволяє, судячи з усього, західним політикам думати, що вони таким чином зможуть відвернути увагу від глибокої кризи, в якій опинилася ліберальна модель розвитку".
Передісторія:
- Ввечері 17 січня російського опозиціонера Олексія Навального затримали на паспортному контролі в аеропорту "Шереметьєво" у Москві, куди він прилетів з Берліна, де лікувався після отруєння.
- В управлінні ФСВП по Москві заявили, що Навальний затриманий за ухилення від явки в кримінально-виконавчу інспекцію як умовно засуджений за злочин.
- Міжнародна правозахисна організація Amnesty International вважає Навального в'язнем сумління та вимагає його негайного і беззастережного звільнення.
- У Європейському Союзі та США різко засудили Росію за затримання Навального та вимагають звільнити опозиціонера.
- Берлін також вимагає негайно звільнити політика.