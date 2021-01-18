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Лавров про реакцію Заходу на затримання Навального: Відволікають від кризи лібералізму

Понеділок, 18 січня 2021, 10:08
Лавров про реакцію Заходу на затримання Навального: Відволікають від кризи лібералізму
Фото РБК

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявляє, що коментарі західних політиків з приводу затримання опозиціонера Олексія Навального покликані відвернути увагу від "кризи ліберальної моделі розвитку".

Джерело: ТАСС з посиланням на пресконференцію Лаврова 18 січня

Пряма мова: "Ми бачили, як вчора вхопилися за вчорашню новину про повернення Навального в РФ. Просто відчувається, з якою радістю йдуть коментарі під копірку.

З радістю, тому що це дозволяє, судячи з усього, західним політикам думати, що вони таким чином зможуть відвернути увагу від глибокої кризи, в якій опинилася ліберальна модель розвитку".

Передісторія: 

  • Ввечері 17 січня російського опозиціонера Олексія Навального затримали на паспортному контролі в аеропорту "Шереметьєво" у Москві, куди він прилетів з Берліна, де лікувався після отруєння.
  • В управлінні ФСВП по Москві заявили, що Навальний затриманий за ухилення від явки в кримінально-виконавчу інспекцію як умовно засуджений за злочин.
  • Міжнародна правозахисна організація Amnesty International вважає Навального в'язнем сумління та вимагає його негайного і беззастережного звільнення.
  • У Європейському Союзі та США різко засудили Росію за затримання Навального та вимагають звільнити опозиціонера.
  • Берлін також вимагає негайно звільнити політика.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяНавальнийсвіт
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