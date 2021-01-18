Лавров о реакции Запада на задержание Навального: Отвлекают от кризиса либерализма
Понедельник, 18 января 2021, 10:08
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявляет, что комментарии западных политиков по поводу задержания оппозиционера Алексея Навального призваны отвлечь внимание от "кризиса либеральной модели развития".
Источник: ТАСС со ссылкой на пресс-конференцию лаврова 18 января
Прямая речь: "Мы видели, как вчера ухватились за вчерашнюю новость о возвращении Навального в РФ. Прямо чувствуется, с какой радостью идут комментарии под копирку.
С радостью, потому что это позволяет, судя по всему, западным политикам думать, что они таким образом смогут отвлечь внимание от глубочайшего кризиса, в котором оказалась либеральная модель развития".
Предыстория:
- Вечером 17 января российского оппозиционера Алексея Навального задержали на паспортном контроле в аэропорту "Шереметьево" в Москве, куда он прилетел из Берлина, где лечился после отравления.
- В управлении ФСИН по Москве заявили, что Навальный задержан за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденный за преступление.
- Международная правозащитная организация Amnesty International считает Навального узником совести и требует его немедленного и безоговорочного освобождения.
- В Европейском Союзе и США резко осудили Россию за задержание Навального и требуют освободить оппозиционера.
- Берлин также требует немедленно освободить политика.