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Лавров о реакции Запада на задержание Навального: Отвлекают от кризиса либерализма

Понедельник, 18 января 2021, 11:08
Фото РБК

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявляет, что комментарии западных политиков по поводу задержания оппозиционера Алексея Навального призваны отвлечь внимание от "кризиса либеральной модели развития".

Источник: ТАСС со ссылкой на пресс-конференцию лаврова 18 января

Прямая речь: "Мы видели, как вчера ухватились за вчерашнюю новость о возвращении Навального в РФ. Прямо чувствуется, с какой радостью идут комментарии под копирку.

С радостью, потому что это позволяет, судя по всему, западным политикам думать, что они таким образом смогут отвлечь внимание от глубочайшего кризиса, в котором оказалась либеральная модель развития".

Предыстория:

  • Вечером 17 января российского оппозиционера Алексея Навального задержали на паспортном контроле в аэропорту "Шереметьево" в Москве, куда он прилетел из Берлина, где лечился после отравления.
  • В управлении ФСИН по Москве заявили, что Навальный задержан за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденный за преступление.
  • Международная правозащитная организация Amnesty International считает Навального узником совести и требует его немедленного и безоговорочного освобождения.
  • В Европейском Союзе и США резко осудили Россию за задержание Навального и требуют освободить оппозиционера.
  • Берлин также требует немедленно освободить политика. 

Темы: РосcияНавальныймир


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