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Лавров о реакции Запада на задержание Навального: Отвлекают от кризиса либерализма

Понедельник, 18 января 2021, 10:08
Лавров о реакции Запада на задержание Навального: Отвлекают от кризиса либерализма
Фото РБК

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявляет, что комментарии западных политиков по поводу задержания оппозиционера Алексея Навального призваны отвлечь внимание от "кризиса либеральной модели развития".

Источник: ТАСС со ссылкой на пресс-конференцию лаврова 18 января

Прямая речь: "Мы видели, как вчера ухватились за вчерашнюю новость о возвращении Навального в РФ. Прямо чувствуется, с какой радостью идут комментарии под копирку.

С радостью, потому что это позволяет, судя по всему, западным политикам думать, что они таким образом смогут отвлечь внимание от глубочайшего кризиса, в котором оказалась либеральная модель развития".

Предыстория:

  • Вечером 17 января российского оппозиционера Алексея Навального задержали на паспортном контроле в аэропорту "Шереметьево" в Москве, куда он прилетел из Берлина, где лечился после отравления.
  • В управлении ФСИН по Москве заявили, что Навальный задержан за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденный за преступление.
  • Международная правозащитная организация Amnesty International считает Навального узником совести и требует его немедленного и безоговорочного освобождения.
  • В Европейском Союзе и США резко осудили Россию за задержание Навального и требуют освободить оппозиционера.
  • Берлин также требует немедленно освободить политика. 

Темы: РосcияНавальныймир
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