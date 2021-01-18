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Навального почали "судити" одразу у відділку поліції

Понеділок, 18 січня 2021, 12:22

В російських Хімках в будівлі Управління внутрішніх справ почався суд над російським опозиціонером Олексієм Навальним.  

Джерело: Facebook Навального, прессекретар політика Кіри Ярмиш у Twitter

Дослівно: "Суд по Олексію відбудеться зараз в будівлі УВС. 12.30, Хімки, проспект Миру 23А, в будівлі 2 ОП УМВС".

Деталі: Навальний на відео заявив, що цей суд повністю незаконний, тим більше, що він відбувається у будівлі УВС.

Що цьому передувало:

  • Ввечері 17 січня російського опозиціонера Олексія Навального затримали на паспортному контролі в аеропорту "Шереметьєво" у Москві, куди він прилетів з Берліна, де лікувався після отруєння.
  • В управлінні ФСВП по Москві заявили, що Навальний затриманий за ухилення від явки в кримінально-виконавчу інспекцію як умовно засуджений за злочин.
  • Міжнародна правозахисна організація Amnesty International вважає Навального в'язнем сумління та вимагає його негайного і беззастережного звільнення.

Українська правда
Теми: поліціяРосія


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