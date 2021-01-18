Навального почали "судити" одразу у відділку поліції

В російських Хімках в будівлі Управління внутрішніх справ почався суд над російським опозиціонером Олексієм Навальним.

Джерело: Facebook Навального, прессекретар політика Кіри Ярмиш у Twitter

Дослівно: "Суд по Олексію відбудеться зараз в будівлі УВС. 12.30, Хімки, проспект Миру 23А, в будівлі 2 ОП УМВС".

Деталі: Навальний на відео заявив, що цей суд повністю незаконний, тим більше, що він відбувається у будівлі УВС.

Алексея из зала «суда» pic.twitter.com/Dqsa4x0qrz — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) January 18, 2021

Що цьому передувало: