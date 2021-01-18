Навального почали "судити" одразу у відділку поліції
Понеділок, 18 січня 2021, 12:22
В російських Хімках в будівлі Управління внутрішніх справ почався суд над російським опозиціонером Олексієм Навальним.
Джерело: Facebook Навального, прессекретар політика Кіри Ярмиш у Twitter
Дослівно: "Суд по Олексію відбудеться зараз в будівлі УВС. 12.30, Хімки, проспект Миру 23А, в будівлі 2 ОП УМВС".
Деталі: Навальний на відео заявив, що цей суд повністю незаконний, тим більше, що він відбувається у будівлі УВС.
Алексея из зала «суда» pic.twitter.com/Dqsa4x0qrz— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) January 18, 2021
Що цьому передувало:
- Ввечері 17 січня російського опозиціонера Олексія Навального затримали на паспортному контролі в аеропорту "Шереметьєво" у Москві, куди він прилетів з Берліна, де лікувався після отруєння.
- В управлінні ФСВП по Москві заявили, що Навальний затриманий за ухилення від явки в кримінально-виконавчу інспекцію як умовно засуджений за злочин.
- Міжнародна правозахисна організація Amnesty International вважає Навального в'язнем сумління та вимагає його негайного і беззастережного звільнення.
Українська правда