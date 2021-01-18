Навального почали "судити" одразу у відділку поліції

В російських Хімках в будівлі Управління внутрішніх справ почався суд над російським опозиціонером Олексієм Навальним.

Джерело: Facebook Навального, Meduza, прессекретар політика Кіри Ярмиш у Twitter, РБК

Дослівно: "Суд по Олексію відбудеться зараз в будівлі УВС. 12.30, Хімки, проспект Миру 23А, в будівлі 2 ОП УМВС".

Деталі: Навальний на відео заявив, що цей суд повністю незаконний, тим більше, що він відбувається у будівлі УВС.

Також Навальний вимагав оголосити перерву, щоб у відкритому суді брали участь усі учасники, а також його захисники і родичі. Суддя перебила Навального і сказала, щоб той не "порушував регламент".

Натомість Навальний заявив, що це суддя не дотримується регламенту судового засідання, оскільки суд має відбуватись у приміщенні суду, а не бути виїзним.

Пізніше в Хімкінському суді заявили, що вирішили проводити засідання у відділку поліції, щоб могли бути присутні журналісти. Натомість, по факту, їх на засідання не пускають.

МВС РФ пояснило, чому було організовано виїзне засідання для суду щодо обрання запобіжного заходу для Навального.

Дослівно: "У зв'язку з тим, що 17 січня, в день прибуття з Німеччини в Російську Федерацію у умовно засудженого Навального були відсутні актуальні результати тесту на коронавірусну інфекцію, керівництво 2-го відділу поліції УМВС Росії по м. Хімки звернулося в Хімкинський міський суд Московської області з клопотанням про проведення виїзного засідання за місцем фактичного змісту затриманого.

З метою забезпечення санітарно-епідеміологічної безпеки доступ в приміщення, де проходить судове засідання, обмежений".

Алексея из зала «суда» pic.twitter.com/Dqsa4x0qrz — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) January 18, 2021

Що цьому передувало: