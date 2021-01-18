Навального начали "судить" сразу в отделении полиции

В российских Химках в здании Управления внутренних дел начался суд над российским оппозиционером Алексеем Навальным.

Источник: Facebook Навального, Meduza, прессекретар политика Киры Ярмыш в Twitter

Дословно: "Суд по Алексею состоится СЕЙЧАС в здании УВД. 12.30, Химки, проспект Мира 23А, в здании 2 ОП УМВД".

Детали: Навальный на видео заявил, что этот суд полностью незаконной, тем более, что он происходит в здании УВД.

Также Навальный требовал объявить перерыв, чтобы в открытом суде участвовали все участники, а также его защитники и родственники. Судья перебила Навального и сказала, чтобы он не "нарушал регламент".

В ответ Навальный заявил, что это судья не придерживается регламента судебного заседания, поскольку суд должен проходить в помещении суда, а не быть выездным.

Алексея из зала «суда» pic.twitter.com/Dqsa4x0qrz — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) January 18, 2021

Что этому предшествовало: