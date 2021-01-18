Навального начали "судить" сразу в отделении полиции
В российских Химках в здании Управления внутренних дел начался суд над российским оппозиционером Алексеем Навальным.
Источник: Facebook Навального, Meduza, прессекретар политика Киры Ярмыш в Twitter
Дословно: "Суд по Алексею состоится СЕЙЧАС в здании УВД. 12.30, Химки, проспект Мира 23А, в здании 2 ОП УМВД".
Детали: Навальный на видео заявил, что этот суд полностью незаконной, тем более, что он происходит в здании УВД.
Также Навальный требовал объявить перерыв, чтобы в открытом суде участвовали все участники, а также его защитники и родственники. Судья перебила Навального и сказала, чтобы он не "нарушал регламент".
В ответ Навальный заявил, что это судья не придерживается регламента судебного заседания, поскольку суд должен проходить в помещении суда, а не быть выездным.
Алексея из зала «суда» pic.twitter.com/Dqsa4x0qrz— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) January 18, 2021
Что этому предшествовало:
- Вечером 17 января российский оппозиционера Алексея Навального задержали на паспортном контроле в аэропорту "Шереметьево" в Москве, куда он прилетел из Берлина, где лечился после отравления.
- В управлении ФСИН по Москве заявили, что Навальный задержан за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденный за преступление.
- Международная правозащитная организация Amnesty International считает Навального узником совести и требует его немедленного и безоговорочного освобождения.