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Навального начали "судить" сразу в отделении полиции

Понедельник, 18 января 2021, 12:22

В российских Химках в здании Управления внутренних дел начался суд над российским оппозиционером Алексеем Навальным.

Источник: Facebook Навального, Meduza, прессекретар политика Киры Ярмыш в Twitter

Дословно: "Суд по Алексею состоится СЕЙЧАС в здании УВД. 12.30, Химки, проспект Мира 23А, в здании 2 ОП УМВД".

Детали: Навальный на видео заявил, что этот суд полностью незаконной, тем более, что он происходит в здании УВД.

Также Навальный требовал объявить перерыв, чтобы в открытом суде участвовали все участники, а также его защитники и родственники. Судья перебила Навального и сказала, чтобы он не "нарушал регламент".

В ответ Навальный заявил, что это судья не придерживается регламента судебного заседания, поскольку суд должен проходить в помещении суда, а не быть выездным.

Что этому предшествовало:

  • Вечером 17 января российский оппозиционера Алексея Навального задержали на паспортном контроле в аэропорту "Шереметьево" в Москве, куда он прилетел из Берлина, где лечился после отравления.
  • В управлении ФСИН по Москве заявили, что Навальный задержан за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденный за преступление.
  • Международная правозащитная организация Amnesty International считает Навального узником совести и требует его немедленного и безоговорочного освобождения.

Темы: полицияРосcия


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