Навального начали "судить" сразу в отделении полиции

В российских Химках в здании Управления внутренних дел начался суд над российским оппозиционером Алексеем Навальным.

Источник: Facebook Навального, Meduza, прессекретар политика Киры Ярмыш в Twitter, РБК

Дословно: "Суд по Алексею состоится СЕЙЧАС в здании УВД. 12.30, Химки, проспект Мира 23А, в здании 2 ОП УМВД".

Детали: Навальный на видео заявил, что этот суд полностью незаконной, тем более, что он происходит в здании УВД.

Также Навальный требовал объявить перерыв, чтобы в открытом суде участвовали все участники, а также его защитники и родственники. Судья перебила Навального и сказала, чтобы он не "нарушал регламент".

В ответ Навальный заявил, что это судья не придерживается регламента судебного заседания, поскольку суд должен проходить в помещении суда, а не быть выездным.

Позже в Химкинском суде заявили, что решили проводить заседания в отделении полиции, чтобы могли присутствовать журналисты. В тоже время, по факту, их на заседание не пускают.

МВД РФ объяснило, почему было организовано выездное заседание для суда по избранию меры пресечения для Навального.

Дословно: "В связи с тем, что 17 января, в день прибытия из Германии в Российскую Федерацию у условно осужденного Навального отсутствовали актуальные результаты теста на коронавирусную инфекцию, руководство 2-го отдела полиции УМВД России по г.о. Химки обратилось в Химкинский городской суд Московской области с ходатайством о проведении выездного заседания по месту фактического содержания задержанного. В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности доступ в помещение, где проходит судебное заседание, ограничен".

Алексея из зала «суда» pic.twitter.com/Dqsa4x0qrz — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) January 18, 2021

Что этому предшествовало: