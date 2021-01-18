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Навального начали "судить" сразу в отделении полиции

Понедельник, 18 января 2021, 11:22
Навального начали судить сразу в отделении полиции

В российских Химках в здании Управления внутренних дел начался суд над российским оппозиционером Алексеем Навальным.

Источник: Facebook Навального, Meduza, прессекретар политика Киры Ярмыш в Twitter, РБК

Дословно: "Суд по Алексею состоится СЕЙЧАС в здании УВД. 12.30, Химки, проспект Мира 23А, в здании 2 ОП УМВД".

Детали: Навальный на видео заявил, что этот суд полностью незаконной, тем более, что он происходит в здании УВД.

Также Навальный требовал объявить перерыв, чтобы в открытом суде участвовали все участники, а также его защитники и родственники. Судья перебила Навального и сказала, чтобы он не "нарушал регламент".

В ответ Навальный заявил, что это судья не придерживается регламента судебного заседания, поскольку суд должен проходить в помещении суда, а не быть выездным.

Позже в Химкинском суде заявили, что решили проводить заседания в отделении полиции, чтобы могли присутствовать журналисты. В тоже время, по факту, их на заседание не пускают.

МВД РФ объяснило, почему было организовано выездное заседание для суда по избранию меры пресечения для Навального.

Дословно: "В связи с тем, что 17 января, в день прибытия из Германии в Российскую Федерацию у условно осужденного Навального отсутствовали актуальные результаты теста на коронавирусную инфекцию, руководство 2-го отдела полиции УМВД России по г.о. Химки обратилось в Химкинский городской суд Московской области с ходатайством о проведении выездного заседания по месту фактического содержания задержанного. В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности доступ в помещение, где проходит судебное заседание, ограничен".

Что этому предшествовало:

  • Вечером 17 января российский оппозиционера Алексея Навального задержали на паспортном контроле в аэропорту "Шереметьево" в Москве, куда он прилетел из Берлина, где лечился после отравления.
  • В управлении ФСИН по Москве заявили, что Навальный задержан за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденный за преступление.
  • Международная правозащитная организация Amnesty International считает Навального узником совести и требует его немедленного и безоговорочного освобождения.

"Украинская правда" в Threads

Темы: полицияРосcия
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