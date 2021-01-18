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Українські співачки Білик та Іващенко їздили на прийом до Лукашенка

Понеділок, 18 січня 2021, 12:48

На новорічному прийомі самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка в Мінську 16 січня виступили українські співачки Еліна Іващенко та Ірина Білик.

Джерело: Фонд культурної солідарності Білорусі і Reformation

Деталі: На прийомі Лукашенка з нагоди "старого Нового року" в суботу засвітилися і зірки російської естради, серед них Стас Михайлов, Валерій Сюткін і Зара. Був на вечорі в Палаці незалежності й колишній соліст білоруського ансамблю "Пісняри" Валерій Скорожонок.

50-річна Ірина Білик є заслуженою та народною артисткою України. 19-річна Еліна Іващенко перемагала у вокальних шоу "Голос. Діти" (2016) та "X-Фактор" (2019), здобувала першість на фестивалях "Чорноморські ігри-2018" та "Слов'янський базар-2020".

Як повідомляється, суботній вечір пройшов у стилі "Вечорів на хуторі біля Диканьки".

Під час новорічного прийому самопроголошений президент Білорусі вручив ордени, медалі та подяки державним діячам, артистам і співробітникам ЗМІ.

Кореспондент "Столичного телебачення" Григорій Азарьонок удостоєний медалі "За відвагу", а оглядач видавничого дому "Білорусь сьогодні" Андрій Муковозчик і головний радник пресслужби президента Валерій Шульга отримали по медалі "За трудові заслуги".

Лукашенко в своєму виступі, серед іншого, запевнив, що ніколи не відступить і що упевнений у своїй правоті.

Передісторія:

  • У Білорусі з 9 серпня 2020 року тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка.
  • Україна, багато європейських країнСША та Канада не визнають Лукашенка президентом Білорусі.
  • Лукашенко відмовився покидати посаду й ініціював зміни до Конституції Білорусі, хоча нещодавно заявив, що вже не так гостро сприймає те, що колись доведеться закінчувати діяльність і передавати владу новому поколінню.

Теми: ЛукашенкоБілоруськультура


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