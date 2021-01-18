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Украинские певицы ездили на прием к Лукашенко 

Понедельник, 18 января 2021, 12:48

На новогоднем приеме самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в Минске 16 января выступили украинские певицы Элина Иващенко и Ирина Билык.

Источник Фонд культурной солидарности Беларуси и Reformation 

Детали:На приеме Лукашенко по случаю "старого Нового года" в субботу засветились и звезды российской эстрады, среди них Стас Михайлов, Валерий Сюткин и Зара. Был на вечере во Дворце независимости и экс-солист беларусского ансамбля "Песняры" Валерий Скорожонок.

Во время новогоднего приема самопровозглашенный президент Беларуси вручил ордена, медали и благодарности государственным деятелям, артистам и сотрудникам СМИ.

Корреспондент "Столичного телевидения" Григорий Азаренок удостоен медали "За отвагу", а обозреватель издательского дома "Беларусь сегодня" Андрей Муковозчик и главный советник пресс-службы президента Валерий Шульга получили по медали "За трудовые заслуги".

Как сообщается, вечер прошел в стиле "Вечеров на хуторе близ Диканьки.

Лукашенко в своем выступлении, среди прочего, заверил, что никогда не отступит и что уверен в своей правоте. 

Предыстория:

  • В Беларуси с  9 августа 2020 года продолжаются массовые протесты против фальсификации результатов президентских выборов, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко.
  • Украина, многие европейские страныСША и Канада не признают Лукашенко президентом Беларуси.

Темы: ЛукашенкоБеларуськультура


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