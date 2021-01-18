На новогоднем приеме самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в Минске 16 января выступили украинские певицы Элина Иващенко и Ирина Билык.

Источник Фонд культурной солидарности Беларуси и Reformation

Детали:На приеме Лукашенко по случаю "старого Нового года" в субботу засветились и звезды российской эстрады, среди них Стас Михайлов, Валерий Сюткин и Зара. Был на вечере во Дворце независимости и экс-солист беларусского ансамбля "Песняры" Валерий Скорожонок.

Во время новогоднего приема самопровозглашенный президент Беларуси вручил ордена, медали и благодарности государственным деятелям, артистам и сотрудникам СМИ.

Корреспондент "Столичного телевидения" Григорий Азаренок удостоен медали "За отвагу", а обозреватель издательского дома "Беларусь сегодня" Андрей Муковозчик и главный советник пресс-службы президента Валерий Шульга получили по медали "За трудовые заслуги".

Как сообщается, вечер прошел в стиле "Вечеров на хуторе близ Диканьки.

Лукашенко в своем выступлении, среди прочего, заверил, что никогда не отступит и что уверен в своей правоте.

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