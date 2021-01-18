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Украинские певицы Билык и Иващенко ездили на прием к Лукашенко 

Понедельник, 18 января 2021, 11:48
Украинские певицы Билык и Иващенко ездили на прием к Лукашенко 

На новогоднем приеме самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в Минске 16 января выступили украинские певицы Элина Иващенко и Ирина Билык.

Источник Фонд культурной солидарности Беларуси и Reformation 

Детали:На приеме Лукашенко по случаю "старого Нового года" в субботу засветились и звезды российской эстрады, среди них Стас Михайлов, Валерий Сюткин и Зара. Был на вечере во Дворце независимости и экс-солист беларусского ансамбля "Песняры" Валерий Скорожонок.

50-летняя Ирина Билык является заслуженной и народной артисткой Украины. 19-летняя Элина Иващенко побеждала в вокальных шоу "Голос. Дети" (2016) и "X-Фактор" (2019), получала первенство на фестивалях "Черноморские игры-2018" и "Славянский базар-2020".

Как сообщается, субботний вечер прошел в стиле "Вечеров на хуторе близ Диканьки".

Во время новогоднего приема самопровозглашенный президент Беларуси вручил ордена, медали и благодарности государственным деятелям, артистам и сотрудникам СМИ.

Корреспондент "Столичного телевидения" Григорий Азаренок удостоен медали "За отвагу", а обозреватель издательского дома "Беларусь сегодня" Андрей Муковозчик и главный советник пресс-службы президента Валерий Шульга получили по медали "За трудовые заслуги".

Лукашенко в своем выступлении, среди прочего, заверил, что никогда не отступит и что уверен в своей правоте. 

Предыстория:

  • В Беларуси с  9 августа 2020 года продолжаются массовые протесты против фальсификации результатов президентских выборов, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко.
  • Украина, многие европейские страныСША и Канада не признают Лукашенко президентом Беларуси.
  • Лукашенко отказался покидать пост и инициировал изменения в Конституцию Беларуси, хотя недавно заявил, что уже не так остро воспринимает то, что когда-нибудь придется заканчивать деятельность и передавать власть новому поколению.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЛукашенкоБеларуськультура
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