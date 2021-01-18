Експрезидента Федерації велоспорту дискваліфікували на 9 місяців за хамство
Понеділок, 18 січня 2021, 13:04
Комісія з етики Міжнародного союзу велосипедистів дискваліфікувала колишнього голову Федерації велоспорту України Олександра Башенка на 9 місяців.
Джерело: Sportarena, рішення Дисциплінарної комісії UCI
Деталі: "Справу Башенка" почали розглядати 4 вересня минулого року. На 9 місяців йому заборонили займатися будь-якою діяльністю, пов'язаною з велоспортом.
Наразі Башенко не займає ніякої посади, але в разі повернення, йому доведеться відбути дискваліфікацію перед відновленням роботи.
Дія дискваліфікації розрахована на найближчі 10 років.
Передісторія:
- Чемпіонка Європейських ігор Ганна Соловей домоглася "спортивного імпічменту" Башенка на позачерговій конференції Федерації велоспорту 20 серпня 2019 року.
- Соловей виграла "золото" Європейських ігор у Білорусі. Президент ФВСУ Башенко нахамивСоловей у Facebook після того як вона обурилася, що з перемогою привітали не її, а якогось невідомого їй чоловіка.
- Згодом на зборах Федерації велоспорту України Башенка було звільнено.