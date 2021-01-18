Експрезидента Федерації велоспорту дискваліфікували на 9 місяців за хамство

Комісія з етики Міжнародного союзу велосипедистів дискваліфікувала колишнього голову Федерації велоспорту України Олександра Башенка на 9 місяців.

Джерело: Sportarena, рішення Дисциплінарної комісії UCI

Деталі: "Справу Башенка" почали розглядати 4 вересня минулого року. На 9 місяців йому заборонили займатися будь-якою діяльністю, пов'язаною з велоспортом.

Наразі Башенко не займає ніякої посади, але в разі повернення, йому доведеться відбути дискваліфікацію перед відновленням роботи.

Дія дискваліфікації розрахована на найближчі 10 років.

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