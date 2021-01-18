Экс-президента Федерации велоспорта дисквалифицировали на 9 месяцев за хамство
Понедельник, 18 января 2021, 13:04
Комиссия по этике Международного союза велосипедистов дисквалифицировала бывшего председателя Федерации велоспорта Украины Александра Башенка на 9 месяцев.
Источник: Sportarena, решение Дисциплинарной комиссии UCI
Детали: "Дело Башенка" начали рассматривать 4 сентября прошлого года. На 9 месяцев ему запретили заниматься любой деятельностью, связанной с велоспортом.
Сейчас Башенко не занимает никакой должности, но в случае возвращения, ему придется отбыть дисквалификацию перед возобновлением работы.
Действие дисквалификации рассчитано на ближайшие 10 лет.
Предыстория:
- Чемпионка Европейских игр Анна Соловей добилась "спортивного импичмента" Башенка на внеочередной конференции Федерации велоспорта 20 августа 2019 года.
- Соловей выиграла "золото" Европейских игр в Беларуси. Президент ФВСУ Башенко нахамил Соловей в Facebook после того как она возмутилась, что с победой поздравили не ее, а какого-то неизвестного ей мужчину.
- Впоследствии на собрании Федерации велоспорта Украины Башенко был уволен.