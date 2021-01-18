Экс-президента Федерации велоспорта дисквалифицировали на 9 месяцев за хамство

Комиссия по этике Международного союза велосипедистов дисквалифицировала бывшего председателя Федерации велоспорта Украины Александра Башенка на 9 месяцев.

Источник: Sportarena, решение Дисциплинарной комиссии UCI

Детали: "Дело Башенка" начали рассматривать 4 сентября прошлого года. На 9 месяцев ему запретили заниматься любой деятельностью, связанной с велоспортом.

Сейчас Башенко не занимает никакой должности, но в случае возвращения, ему придется отбыть дисквалификацию перед возобновлением работы.

Действие дисквалификации рассчитано на ближайшие 10 лет.

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