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Экс-президента Федерации велоспорта дисквалифицировали на 9 месяцев за хамство

Понедельник, 18 января 2021, 13:04
Экс-президента Федерации велоспорта дисквалифицировали на 9 месяцев за хамство

Комиссия по этике Международного союза велосипедистов дисквалифицировала бывшего председателя Федерации велоспорта Украины Александра Башенка на 9 месяцев.

Источник: Sportarena, решение Дисциплинарной комиссии UCI

Детали: "Дело Башенка" начали рассматривать 4 сентября прошлого года. На 9 месяцев ему запретили заниматься любой деятельностью, связанной с велоспортом.

Сейчас Башенко не занимает никакой должности, но в случае возвращения, ему придется отбыть дисквалификацию перед возобновлением работы.

Действие дисквалификации рассчитано на ближайшие 10 лет.

Предыстория:

  • Чемпионка Европейских игр Анна Соловей добилась "спортивного импичмента" Башенка на внеочередной конференции Федерации велоспорта 20 августа 2019 года.
  • Соловей выиграла "золото" Европейских игр в Беларуси. Президент ФВСУ Башенко нахамил Соловей в Facebook после того как она возмутилась, что с победой поздравили не ее, а какого-то неизвестного ей мужчину.
  • Впоследствии на собрании Федерации велоспорта Украины Башенко был уволен.

Темы: спорт
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