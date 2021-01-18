Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Шмигаль переконує, що український "локдаун" – один із найм’якших у Європі 

Понеділок, 18 січня 2021, 14:13

Український карантин – один із найбільш м’яких серед 18 європейських країн, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль президенту Володимиру Зеленському під час селекторної наради щодо COVID-19.

Джерело: Офіс президента

Пряма мова Шмигаля: "Ми порівняли 18 європейських країн за індексом жорсткості, який враховує низку показників. Для прикладу, в Італії цей індекс становить 87,9, у Німеччині – 85,1, у Греції – 84, в Австрії – 78, у Польщі – 71. Україна серед 18 країн посідає 16-те місце й має індекс жорсткості 61,5. Тобто в нас один з найнижчих показників жорсткості карантинних обмежень".

Деталі: 12 січня міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов повідомляв, що Україна належить до переліку країн із найбільш м'якими карантинними обмеженнями, згідно з індексом Оксфордського університету. 

Наша країна у цьому рейтингу близька до Хорватії, Швейцарії, Бельгії та Франції. 

 

Натомість найсуворіший карантин запровадили в Італії:  загальнонаціональний локдаун супроводжується комендантською годиною. 

Немчінов також наголосив, що у низці країн Європи ввели ще більш суворий та тривалий карантин через новий штам COVID-19 та перевантаження медичної системи, тоді як Україна не змінювала плани щодо посиленого карантину з 8 до 24 січня включно.

Теми: карантинлокдаунЄвропаCovid-2019Кабінет міністрів


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Захворюваність на COVID знову зростає – Шмигаль

Українські співачки Білик та Іващенко їздили на прийом до Лукашенка

ОПУ терміново пише закон для порятунку Татарова – ЦПК

Навального почали "судити" одразу у відділку поліції

оновлено, фото, відеоВ Одесі горів готель: загинули 2 людини, ще двоє постраждали

Лавров про реакцію Заходу на затримання Навального: Відволікають від кризи лібералізму

Усі новини...
карантин
Шмигаль каже, що "помаранчевий" карантин триватиме до квітня
У Відні тисячі людей протестували проти коронавірусних обмежень
У Міносвіти вважають, що діти 1-4 класів зможуть повернутися до шкіл
Останні новини
14:19
Росія висилає двох співробітників посольства Нідерландів
14:13
інфографікаШмигаль переконує, що український "локдаун" – один із найм’якших у Європі 
14:10
Fiat та Peugeot об’єднались в одного з найбільших автовиробників світу
14:04
Експрезидента Федерації велоспорту дискваліфікували на 9 місяців за хамство
13:59
Шмигаль: В уряді впевнені в успіху консультацій з МВФ щодо газу
13:57
Мінстратегпром хоче отримати в управління розробника титану
13:56
Захворюваність на COVID знову зростає – Шмигаль
13:45
ФБР розслідує можливу спробу продати РФ ноутбук Ненсі Пелосі, викрадений в Капітолії
13:37
документКнопкодавство за Шкарлета: Офіс генпрокурора відкрив справу, розслідуватиме ДБР
13:35
СБУ викликала Ярославського на допит як свідка у справі "Мотор Січ"
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!