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Шмигаль переконує, що український "локдаун" – один із найм’якших у Європі 

Понеділок, 18 січня 2021, 13:13
Шмигаль переконує, що український локдаун – один із найм’якших у Європі 
Українська правда

Український карантин – один із найбільш м’яких серед 18 європейських країн, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль президенту Володимиру Зеленському під час селекторної наради щодо COVID-19.

Джерело: Офіс президента

Пряма мова Шмигаля: "Ми порівняли 18 європейських країн за індексом жорсткості, який враховує низку показників. Для прикладу, в Італії цей індекс становить 87,9, у Німеччині – 85,1, у Греції – 84, в Австрії – 78, у Польщі – 71. Україна серед 18 країн посідає 16-те місце й має індекс жорсткості 61,5. Тобто в нас один з найнижчих показників жорсткості карантинних обмежень".

Деталі: 12 січня міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов повідомляв, що Україна належить до переліку країн із найбільш м'якими карантинними обмеженнями, згідно з індексом Оксфордського університету. 

Наша країна у цьому рейтингу близька до Хорватії, Швейцарії, Бельгії та Франції. 

 
Зимові карантини в Європі: індекс Оксфордського університету
Telegram Немчінова

А найсуворіший карантин запровадили в Італії:  загальнонаціональний локдаун супроводжується комендантською годиною. 

Немчінов також наголосив, що у низці країн Європи ввели ще більш суворий та тривалий карантин через новий штам COVID-19 та перевантаження медичної системи, тоді як Україна не змінювала плани щодо посиленого карантину з 8 до 24 січня включно.

Знати більше: В Україні почався жорсткий локдаун: які обмеження він передбачає

Теми: карантинлокдаунЄвропаCovid-2019Кабінет міністрів
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