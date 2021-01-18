Шмигаль переконує, що український "локдаун" – один із найм’якших у Європі 

Український карантин – один із найбільш м’яких серед 18 європейських країн, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль президенту Володимиру Зеленському під час селекторної наради щодо COVID-19.

Джерело: Офіс президента

Пряма мова Шмигаля: "Ми порівняли 18 європейських країн за індексом жорсткості, який враховує низку показників. Для прикладу, в Італії цей індекс становить 87,9, у Німеччині – 85,1, у Греції – 84, в Австрії – 78, у Польщі – 71. Україна серед 18 країн посідає 16-те місце й має індекс жорсткості 61,5. Тобто в нас один з найнижчих показників жорсткості карантинних обмежень".

Деталі: 12 січня міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов повідомляв, що Україна належить до переліку країн із найбільш м'якими карантинними обмеженнями, згідно з індексом Оксфордського університету.

Наша країна у цьому рейтингу близька до Хорватії, Швейцарії, Бельгії та Франції.

Натомість найсуворіший карантин запровадили в Італії: загальнонаціональний локдаун супроводжується комендантською годиною.

Немчінов також наголосив, що у низці країн Європи ввели ще більш суворий та тривалий карантин через новий штам COVID-19 та перевантаження медичної системи, тоді як Україна не змінювала плани щодо посиленого карантину з 8 до 24 січня включно.