Шмыгаль убеждает, что украинский "локдаун" – один из самых мягких в Европе

Украинский карантин – один из самых мягких среди 18 европейских стран, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль президенту Владимиру Зеленскому во время селекторного совещания по COVID-19.

Источник: Офис президента

Прямая речь Шмыгаля: "Мы сравнили 18 европейских стран по индексу жесткости, который учитывает ряд показателей. Например, в Италии этот индекс составляет 87,9, в Германии – 85,1, в Греции – 84, в Австрии – 78, в Польше – 71. Украина среди 18 стран занимает 16-е место и имеет индекс жесткости 61,5. То есть у нас один из самых низких показателей жесткости карантина".

Детали: 12 января министр Кабинета министров Олег Немчинов сообщал, что Украина относится к странам с наиболее мягкими карантинными ограничениями, согласно индексу Оксфордского университета.

Наша страна в этом рейтинге близка к Хорватии, Швейцарии, Бельгии и Франции.

Зимние карантины в Европе: индекс Оксфордского университета Telegram Немчинова

А самый строгий карантин ввели в Италии: общенациональный локдаун сопровождается комендантским часом.

Немчинов также отметил, что в ряде стран Европы ввели еще более строгий и длительный карантин из-за нового штамма COVID-19 и перегрузки медицинской системы, тогда как Украина не меняла планы относительно усиленного карантина с 8 по 24 января включительно.

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