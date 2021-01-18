Украина отреагировала на задержание Навального
Министерство иностранных дел Украины расценивает задержание в РФ российского оппозиционера Алексея Навального как наступление на права человека и подавление свободы слова.
Источник: пресс-служба МИДа Украины
Дословно: "Расцениваем ситуацию вокруг Навального как продолжение Кремлем позорной практики наступления на права человека и подавление свободы слова".
Детали: В МИД добавили, что задержание и политически мотивированное преследование политических и общественных деятелей, представителей нацменьшинств, журналистов, которое практикуется Кремлем, противоречит международным обязательствам России.
Украина требует от российских властей немедленно освободить всех политических заключенных, в том числе граждан Украины.
В ведомстве также призвали международное сообщество принять более решительные действия для осуждения репрессий РФ.
Что было раньше: 18 января в российских Химках в здании Управления внутренних дел начался суд над Навальным.
Напомним:
- 17 января вечером российского оппозиционера Алексея Навального задержали на паспортном контроле в аэропорту "Шереметьево" в Москве, куда он прилетел из Берлина, где лечился после отравления.
- В управлении ФСИН по Москве заявили, что Навальный задержан за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденный за преступление.
- В Европейском Союзе и США резко осудили Россию за задержание Навального и требуют освободить оппозиционера.
- Страны Балтии считают, что Евросоюзу следует рассмотреть возможность введения санкций в отношении России, если Навальный не будет освобожден