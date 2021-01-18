Украина отреагировала на задержание Навального

Министерство иностранных дел Украины расценивает задержание в РФ российского оппозиционера Алексея Навального как наступление на права человека и подавление свободы слова.

Источник: пресс-служба МИДа Украины

Дословно: "Расцениваем ситуацию вокруг Навального как продолжение Кремлем позорной практики наступления на права человека и подавление свободы слова".

Детали: В МИД добавили, что задержание и политически мотивированное преследование политических и общественных деятелей, представителей нацменьшинств, журналистов, которое практикуется Кремлем, противоречит международным обязательствам России.

Украина требует от российских властей немедленно освободить всех политических заключенных, в том числе граждан Украины.

В ведомстве также призвали международное сообщество принять более решительные действия для осуждения репрессий РФ.

Что было раньше: 18 января в российских Химках в здании Управления внутренних дел начался суд над Навальным.

Напомним: