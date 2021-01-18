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Украина отреагировала на задержание Навального

Понедельник, 18 января 2021, 14:36

Министерство иностранных дел Украины расценивает задержание в РФ российского оппозиционера Алексея Навального как наступление на права человека и подавление свободы слова.

Источник: пресс-служба МИДа Украины

Дословно: "Расцениваем ситуацию вокруг Навального как продолжение Кремлем позорной практики наступления на права человека и подавление свободы слова".

Детали: В МИД добавили, что задержание и политически мотивированное преследование политических и общественных деятелей, представителей нацменьшинств, журналистов, которое практикуется Кремлем, противоречит международным обязательствам России.

Украина требует от российских властей немедленно освободить всех политических заключенных, в том числе граждан Украины.

В ведомстве также призвали международное сообщество принять более решительные действия для осуждения репрессий РФ.

Что было раньше: 18 января в российских Химках в здании Управления внутренних дел начался суд над Навальным.

Напомним:

  • 17 января вечером российского оппозиционера Алексея Навального задержали на паспортном контроле в аэропорту "Шереметьево" в Москве, куда он прилетел из Берлина, где лечился после отравления.
  • В управлении ФСИН по Москве заявили, что Навальный задержан за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденный за преступление.
  • В Европейском Союзе и США резко осудили Россию за задержание Навального и требуют освободить оппозиционера.
  • Страны Балтии считают, что Евросоюзу следует рассмотреть возможность введения санкций в отношении России, если Навальный не будет освобожден

Украинская правда
Темы: НавальныйРосcияУкраинаМИД


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