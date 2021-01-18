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У ТКГ домовилися відновити газопостачання до Мар’їнки, яке блокували бойовики

Понеділок, 18 січня 2021, 19:16

Почала свою роботу в 2021 році Тристороння контактна група – на засіданні вдалося домовитися про відновлення газопостачання до Мар’їнки.

Джерело: українська делегація для участі у ТКГ в Telegram

Деталі: Засідання підгрупи з безпеки відбулося у режимі онлайн.

Дослівно: "Позитивним результатом відеоконференції стало досягнення принципової домовленості щодо відновлення газопостачання до населеного пункту Мар’їнка, яке було досягнуто завдяки активному сприянню Голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, модератора робочої групи з питань безпеки Тристоронньої контактної групи посла Яшара Халіта Чевіка.

Ці питання будуть конкретизовані під час загального засідання ТКГ 21 січня".

Нагадаємо: Українська сторона СЦКК заявляла, що бойовики ОРДО блокують відновлення газопостачання до населених пунктів Мар’їнка та Красногорівка Донецької області.

Українська правда
Теми: ОРДЛОТКГвійна


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