Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У ТКГ домовилися відновити газопостачання до Мар’їнки, яке блокували бойовики

Понеділок, 18 січня 2021, 18:16
У ТКГ домовилися відновити газопостачання до Мар’їнки, яке блокували бойовики

Почала свою роботу в 2021 році Тристороння контактна група – на засіданні вдалося домовитися про відновлення газопостачання до Мар’їнки.

Джерело: українська делегація для участі у ТКГ в Telegram

Деталі: Засідання підгрупи з безпеки відбулося у режимі онлайн.

Дослівно: "Позитивним результатом відеоконференції стало досягнення принципової домовленості щодо відновлення газопостачання до населеного пункту Мар’їнка, яке було досягнуто завдяки активному сприянню Голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, модератора робочої групи з питань безпеки Тристоронньої контактної групи посла Яшара Халіта Чевіка.

Ці питання будуть конкретизовані під час загального засідання ТКГ 21 січня".

Нагадаємо: Українська сторона СЦКК заявляла, що бойовики ОРДО блокують відновлення газопостачання до населених пунктів Мар’їнка та Красногорівка Донецької області.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: ОРДЛОТКГвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Усі новини...
ОРДЛО
Асєєв розповів, як ексрозвідник Червінський допоміг знайти у Києві головного ката "Ізоляції" "Палича"
Станіслав Асєєв: Інколи я не можу згадати, як виглядає Донецьк – спеціально відкриваю GoogleMaps, щоб подивитись на місто
Бойовики в ОРДО засудили морпіха ЗСУ до 22 років тюрми
Останні новини
14:22
Яке порно дивилися українці у 2023-му: звіт від Pornhub
14:06
У Росії вп'яте за півроку підвищили облікову ставку
13:58
Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт
13:43
фото У Білорусі розпочали раптову перевірку чергових сил ВПС і ППО
13:40
Бізнес в Україні опитали про податкове законодавство: 8% оцінили позитивно
13:40
З жовтня на ГРВІ, грип та COVID-19 перехворіли понад 1,5 млн українців – МОЗ
13:36
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
13:31
Росія відновила експорт дизельного палива морем до 1 мільйона барелів на добу
13:26
У "Дії" почалося голосування за фіналіста Нацвідбору на Євробачення-2024
13:21
У Києві двох дітей не пустили до шкільного укриття під час тривоги через собаку
Усі новини...
Реклама: