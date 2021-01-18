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В ТКГ договорились возобновить поставки газа в Марьинку, которые блокировали боевики

Понедельник, 18 января 2021, 18:16
В ТКГ договорились возобновить поставки газа в Марьинку, которые блокировали боевики

Начала свою работу в 2021 году Трехсторонняя контактная группа - на заседании удалось договориться о возобновлении поставок газа в Марьинку.

Источник: Украинская делегация для участия в ТКГ в Telegram

Детали: Заседание подгруппы по безопасности состоялось в режиме онлайн.

Дословно: "Положительным результатом видеоконференции стало достижение принципиальной договоренности о возобновлении газоснабжения до населенного пункта Марьинка, которое было достигнуто благодаря активному содействию председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, модератора рабочей группы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы посла Яшара Халитов Чевик.

Эти вопросы будут конкретизированы во время общего заседания ТКГ 21 января".

Напомним: Украинская сторона СЦКК заявляла, что боевики ОРДО блокируют восстановление газоснабжения к населенным пунктам Марьинка и Красногоровка Донецкой области.

Украинская правда
Темы: ОРДЛОТКГвойна
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