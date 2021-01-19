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Ексголова делегації в ПАРЄ розповіла, чому пішла з посади

Вівторок, 19 січня 2021, 01:54
Ексголова делегації в ПАРЄ розповіла, чому пішла з посади
Фото: facebook Єлизавети Ясько

Нардепка від партії "Слуга народу" Єлизавета Ясько, яка донедавна очолювала українську делегацію в Парламентській асамблеї Ради Європи, каже, що причиною відставки став тиск на неї та співпраця частини її колег та Офісу президента із депутатами від "Опозиційної платформи – За життя". 

Джерело: Ясько в інтерв’ю для hromadske

Деталі: За її словами, частина її колег та ОП співпрацюють із ОПЗЖ, зокрема через телеканали, пов’язані із лідером цієї політсили та кумом Путіна Віктором Медведчуком. 

Водночас, хто саме чинив на неї тиск Ясько не сказала. 

Формальним же приводом для відставки стала її відмова погоджувати призначення віцепрезидентом делегації свого колегу по фракції Олександра Мережка, оскільки до його діяльності вона ставиться критично. Через це, стверджує вона, в Офісі президента, її звинувачували в "антидержавній діяльності". 

"Олександр Мережко — це людина, яка корумпована точно не недержавними інтересами, а чимось зовсім іншим... яка знімала проукраїнські правки з різних постанов", – заявила про нього ексголова.

Окрім того, відмова проголосувати за призначення Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти та науки також стала приводом до тиску на неї. Ясько пояснила, що хоча вона і утримувалась під час голосування, це все одно означало, що вона не була "за". 

Викликає питання в нардепки робота ще одного члена делегації – "слуги" Дмитра Наталухи. Той, за її словами", лобіює "інтереси конкретних державних підприємств" та виступає за закон про локалізацію, який не відповідає євроінтеграційним зобов’язанням України. 

Ще одна колега, заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, стверджує Ясько, є "абсолютно несамостійною людиною". За її словами, Кравчук винна в провалі інформаційної політики партії в Раді. "Я вважаю, коли людина йде на інформаційну співпрацю з каналами, які є ворожими для українських інтересів, треба порушувати питання, які інтереси ця людина переслідує і в чиїх інтересах діє", — пояснила Ясько.

Передісторія:

  • 11 січня новою головою української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи стала народна депутатка зі "Слуги народу" Марія Мезенцева. Її колега по фракції Єлизавета Ясько обіймала цю посаду з 20 вересня 2019 року.
  • Євгенія Кравчук пояснила це зміною стратегії для подолання нових викликів: "Нам потрібно буде не лише акцентувати на тому, хто ворог, але і дбати про те, що хоче друг".
  • Пізніше Ясько заявила, що отримувала "попередження" через свої голосування від колег по фракції, керівництва Офісу президента та Верховної Ради. 

Українська правда

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Теми: ПАРЄСлуга народу
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