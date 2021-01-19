Экс-глава делегации в ПАСЕ рассказала, почему ушла с должности

Нардеп от партии "Слуга народа" Елизавета Ясько, которая до недавнего времени возглавляла украинскую делегацию в Парламентской ассамблее Совета Европы, говорит, что причиной отставки стало давление на нее и сотрудничество части ее коллег и Офиса президента с депутатами от "Оппозиционного платформы – За жизнь".

Источник: Ясько в интервью для hromadske

Детали: По ее словам, часть ее коллег и ОП сотрудничают с ОПЗЖ, в частности через телеканалы, связанные с лидером этой политсилы и кумом Путина Виктором Медведчуком.

В то же время, кто именно оказывал на нее давление Ясько не сказала.

Формальным же поводом для отставки стал ее отказ согласовывать назначение вице-президентом делегации своего коллегу по фракции Александра Мережко, поскольку к его деятельности она относится критически. Поэтому, утверждает она, в Офисе президента, ее обвиняли в "антигосударственной деятельности".

"Александр Мережко – это человек, который коррумпированная точно не негосударственными интересами, а чем-то совершенно другим ... который снимал проукраинские правки с разных постановлений", – заявила о нем экс-глава.

Кроме того, отказ проголосовать за назначение Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки также стала поводом для давления на нее. Ясько объяснила, что хотя она и воздержалась во время голосования, это все равно означало, что она не была "за".

Вызывает вопросы в нардепа работа еще одного члена делегации – "слуги" Дмитрия Наталухи. Тот, по ее словам "лоббирует интересы конкретных государственных предприятий" и выступает за закон о локализации, который не соответствует евроинтеграционным обязательствам Украины.

Еще одна коллега, заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, утверждает Ясько, является "абсолютно несамостоятельным человеком". По ее словам, Кравчук виновата в провале информационной политики партии в Раде. "Я считаю, когда человек идет на информационном сотрудничестве с каналами, которые являются враждебными для украинских интересов, надо ставить вопрос, какие интересы этот человек преследует и в чьих интересах действует", – пояснила Ясько.

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