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У Москві на ВДНГ встановлять дві фігури Лаврентія Берії

Вівторок, 19 січня 2021, 11:36
У Москві на ВДНГ встановлять дві фігури Лаврентія Берії

"Росатом" має намір встановити дві фігури наркома внутрішніх справ СРСР організатора сталінських репресій Лаврентія Берії в павільйоні атомної енергії на ВДНГ в Москві.

Джерело: "Открытые медиа"

Деталі: Кошторис на створення експозиції, що включає в себе два "високореалістічних манекена" наркома і костюми для них, знайшли на офіційному сайті держзакупівель РФ.

Інформацію про використання фігур наркома підтвердив також представник "Росатома".

За його словами, Берія очолював "Атомний проект СРСР", і завдяки його організаторським здібностям Радянському союзу "вдалося в найкоротші терміни зруйнувати монополію США на ядерну зброю".

Дослівно "Росатом": "І. В. Курчатов говорив: "Якби не Берія, то бомби у нас би не було". Таким чином, розповідь про атомному проекті СРСР без згадки особистості Берії не вважається можливою".

Деталі: Цитату академіка Ігоря Курчатова держкорпорація взяла з книги "Мій батько - Лаврентій Берія", написану його сином Серго, радянським ученим та інженером, який займався створенням ракет і систем ППО.

Фігури глави НКВС планують встановити в експозиційній зоні, присвяченій радянському атомному проекту, випливає з техзавдання. У кожного манекена повинна бути "фіксована позиція", а також "вандалостійкий склопластиковий тулуб" і "силіконова голова індивідуального виготовлення", йдеться в документації.

Що було раніше: РПЦ планувала прикрасити головний храм Збройних сил Росії мозаїкою із зображенням Йосипа Сталіна. Пізніше від ідеї відмовилися, але вирішили, що радянський диктатор буде прикрашати музей на території комплексу.

Водночас у 2020 році пам’ятники радянському диктатору з’явилися у кількох регіонах Росії.

У грудні в центрі окупованого Росією Севастополя розмістили новорічне привітання з портретами радянських вождів Йосипа Сталіна та Володимира Леніна.

Довідка: Лаврентій Берія - один із головних організаторів сталінських репресій - був наркомом внутрішніх справ в 193--1945 роках, з 1941 року і до арешту в 1953 році був також заступником голови радянського уряду. В останньому якості він з літа 1945 року і курирував проект зі створення радянської атомної зброї.

Влітку 1953 року після смерті Йосипа Сталіна в ході внутрішньопартійної боротьби за владу він був заарештований і в кінці того ж року розстріляний. Берія так і не був реабілітований: визначенням Військової колегії Верховного суду РФ від 29 травня 2002 роки як організатор політичних репресій його виизнпли тим, хто не підлягає реабілітації.

У 2017 році прокуратура Криму підписала повідомлення про підозру Йосипу Сталіну і Лаврентію Берії в насильницькому переселенні в 1944 році кримськотатарського народу та представників інших національних груп з території Кримської АРСР.

У Міністерстві юстиції України пояснили, що кримінальне провадження проти Сталіна і Берії має відновити історичну справедливість.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяісторіяСталін
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