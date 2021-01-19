Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Москве на ВДНХ установят две фигуры Лаврентия Берии

Вторник, 19 января 2021, 12:36

"Росатом" намерен установить две фигуры наркома внутренних дел СССР организатора сталинских репрессий Лаврентия Берии в павильоне атомной энергии на ВДНХ в Москве.

Источник: "Открытые медиа"

Детали: Смету на создание экспозиции, включающую в себя два "высокореалистичных манекена" наркома и костюмы для них, обнаружили на официальном сайте госзакупок.

Информацию об использовании фигур наркома подтвердил также представитель "Росатома".

По его словам, Берия возглавлял "Атомный проект СССР", и благодаря его организаторским способностям Советскому союзу "удалось в кратчайшие сроки разрушить монополию США на ядерное оружие".

Дословно "Росатом": "И. В. Курчатов говорил: „Если бы не Берия, то бомбы у нас бы не было". Таким образом, рассказ об атомном проекте СССР без упоминания личности Берии не представляется возможным".

Детали: Цитату академика Игоря Курчатова госкорпорация взяла из книги "Мой отец — Лаврентий Берия", написанную его сыном Серго, советским учёным и инженером, занимавшимся созданием ракет и систем ПВО.

Фигуры главы НКВД планируют установить в экспозиционной зоне, посвященной советскому атомному проекту, следует из техзадания. У каждого манекена должна быть "фиксированная позиция", а также "вандалостойкое стеклопластиковое туловище" и "силиконовая голова индивидуального изготовления", говорится в документации.

Что было раньше: РПЦ планировала украсить главный храм Вооруженных сил России мозаикой с изображением Иосифа Сталина. Позже от идеи отказались, но решили, что советский диктатор будет украшать музей на территории комплекса.

В то же время в 2020 году памятники советскому диктатору появились в нескольких регионах России.

В декабре в центре оккупированного Россией Севастополя разместили новогоднее поздравление с портретами советских вождей Иосифа Сталина и Владимира Ленина.

Справка: Лаврентий Берия - один из главных организаторов сталинских репрессий - был наркомом внутренних дел в 193--1945 годах, с 1941 года и до ареста в 1953 году был также зампредом советского правительства. В последнем качестве он с лета 1945 года и курировал проект по созданию советского атомного оружия.

Летом 1953 года после смерти Иосифа Сталина в ходе внутрипартийной борьбы за власть он был арестован и в конце того же года расстрелян. Берия так и не был реабилитирован: определением Военной коллегии Верховного суда РФ от 29 мая 2002 года как организатор политических репрессий он был признан не подлежащим реабилитации.

В 2017 году прокуратура Крыма подписала уведомление о подозрении Иосифу Сталину и Лаврентию Берии в насильственном переселении в 1944 году крымскотатарского народа и представителей других национальных групп с территории Крымской АССР.

В Министерстве юстиции Украины объяснили, что уголовное производство против Сталина и Берии должно восстановить историческую справедливость.

Темы: РосcияисторияСталин


powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоБывший белорусский офицер дал показания в Киеве в деле об убийстве Шеремета

Нардепы предлагают отменить перенос рабочих дней из-за праздников

УГО не пускает Тупицкого в КС, в суде пугают дестабилизацией

Регулятор одобрил снижение тарифов на распределение для 14 облгазов

Чиновнику дали 10 лет тюрьмы за взятку в полмиллиона

Из России менее 1%: Степанов рассказал, откуда в Украине ПЦР-тесты

Все новости...
Росcия
Трамп напоследок записал Россию в противники 
Суд не принял иск Навального к Пескову
Из России менее 1%: Степанов рассказал, откуда в Украине ПЦР-тесты
Последние новости
12:59
Трамп напоследок записал Россию в противники 
12:55
В Кремле заявили, что Путин не боится Навального
12:46
"Газпром" впервые признал вероятность прекращения строительства "Северного потока-2"
12:36
В Москве на ВДНХ установят две фигуры Лаврентия Берии
12:34
В Украине больше не будут выдавать "красных" дипломов. В МОН объяснили, что будет взамен
12:28
Марченко рассказал, как Кабмин хочет изменить формат сотрудничества с МВФ
12:27
Суд не принял иск Навального к Пескову
12:20
В Израиле создали батарею для электрокаров с пятиминутной зарядкой
12:17
Видео, фотоМинус 20, но купание по графику: Кличко полез в прорубь
12:15
Глава Минфина: У нас сбалансированный бюджет и мы знаем, как финансировать дефицит
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!