В Москве на ВДНХ установят две фигуры Лаврентия Берии

"Росатом" намерен установить две фигуры наркома внутренних дел СССР организатора сталинских репрессий Лаврентия Берии в павильоне атомной энергии на ВДНХ в Москве.

Источник: "Открытые медиа"

Детали: Смету на создание экспозиции, включающую в себя два "высокореалистичных манекена" наркома и костюмы для них, обнаружили на официальном сайте госзакупок.

Информацию об использовании фигур наркома подтвердил также представитель "Росатома".

По его словам, Берия возглавлял "Атомный проект СССР", и благодаря его организаторским способностям Советскому союзу "удалось в кратчайшие сроки разрушить монополию США на ядерное оружие".

Дословно "Росатом": "И. В. Курчатов говорил: „Если бы не Берия, то бомбы у нас бы не было". Таким образом, рассказ об атомном проекте СССР без упоминания личности Берии не представляется возможным".

Детали: Цитату академика Игоря Курчатова госкорпорация взяла из книги "Мой отец — Лаврентий Берия", написанную его сыном Серго, советским учёным и инженером, занимавшимся созданием ракет и систем ПВО.

Фигуры главы НКВД планируют установить в экспозиционной зоне, посвященной советскому атомному проекту, следует из техзадания. У каждого манекена должна быть "фиксированная позиция", а также "вандалостойкое стеклопластиковое туловище" и "силиконовая голова индивидуального изготовления", говорится в документации.

Что было раньше: РПЦ планировала украсить главный храм Вооруженных сил России мозаикой с изображением Иосифа Сталина. Позже от идеи отказались, но решили, что советский диктатор будет украшать музей на территории комплекса.

В то же время в 2020 году памятники советскому диктатору появились в нескольких регионах России.

В декабре в центре оккупированного Россией Севастополя разместили новогоднее поздравление с портретами советских вождей Иосифа Сталина и Владимира Ленина.

Справка: Лаврентий Берия - один из главных организаторов сталинских репрессий - был наркомом внутренних дел в 193--1945 годах, с 1941 года и до ареста в 1953 году был также зампредом советского правительства. В последнем качестве он с лета 1945 года и курировал проект по созданию советского атомного оружия.

Летом 1953 года после смерти Иосифа Сталина в ходе внутрипартийной борьбы за власть он был арестован и в конце того же года расстрелян. Берия так и не был реабилитирован: определением Военной коллегии Верховного суда РФ от 29 мая 2002 года как организатор политических репрессий он был признан не подлежащим реабилитации.

В 2017 году прокуратура Крыма подписала уведомление о подозрении Иосифу Сталину и Лаврентию Берии в насильственном переселении в 1944 году крымскотатарского народа и представителей других национальных групп с территории Крымской АССР.

В Министерстве юстиции Украины объяснили, что уголовное производство против Сталина и Берии должно восстановить историческую справедливость.