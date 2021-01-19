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Суд зняв арешт з сотень тисяч валюти Дубневича

Вівторок, 19 січня 2021, 14:18
Суд зняв арешт з сотень тисяч валюти Дубневича
Фото з Facebook Дубневича

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду Сергій Мойсак скасував арешт 119 тисяч доларів та 102 тисяч євро, які вилучили детективи НАБУ під час обшуку вдома у нардепа Ярослава Дубневича.

Джерело: Slovoidilo

Деталі: Суд виніс рішення 11 січня.

Єдиною підставою для зняття арешту вказане рішення Печерського суду Києва у цивільній справі за позовом зятя Дубневича Михайла Пиртка.

Пиртко стверджував, що ці гроші належать йому, мовляв, він передав їх на зберігання за місцем мешкання нардепа у зв'язку з виїздом на відпочинок.

У позові Пиртко просив визнати дійсним договір зберігання коштів від 23 грудня 2019 року, укладеного між Дубневичем та ним, а також зобов'язати останнього повернути ці кошти.

Рішення у цій справі ухвалив суддя Печерського суду Сергій Вовк, який уже запам'ятався скандальними рішеннями. Вовк задовольнив позов Пиртка.

Посилаючись на це рішення, суддя ВАКС Мойсак скасував арешт готівки.

Суд виніс таке рішення попри те, що на відео обшуку у Дубневича, під час якого вилучили готівку, дружина Дубневича підтвердила, що це гроші її чоловіка.

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Передісторія: 

  • 31 жовтня 2019 року Верховна Рада зняла недоторканність і дозволила арешт нардепа Ярослава Дубневича. Того ж дня нардепу вручили підозру. 
  • 2 листопада 2019 року Вищий Антикорупційний суд обрав Дубневичу, якого підозрюють у розкраданні понад 93 млн грн  на схемі із закупівлі "Укрзалізницею" стрілочної продукції, запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 100 млн грн. 
  • 8 листопада 2019 року Дубневич після внесення за нього застави вийшов з СІЗО.

"Українська правда" у Threads

Теми: сударешт
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