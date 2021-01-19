Суд снял арест с сотен тысяч валюты Дубневича

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда Сергей Мойсак отменил арест 119 тысяч долларов и 102 тысяч евро, которые изъяли детективы НАБУ во время обыска в доме у нардепа Ярослава Дубневича.

Источник: Slovoidilo

Детали: Суд вынес решение 11 января. Единственным основанием для снятия ареста указано решение Печерского суда Киева в гражданском деле по иску зятя Дубневича Михаила Пиртка.

Пиртко утверждал, что эти деньги принадлежат ему, мол, он передал их на хранение по месту жительства нардепа в связи с выездом на отдых.

В иске Пиртко просил признать действительным договор хранения средств от 23 декабря 2019 года, заключенный между Дубневичем и им, а также обязать последнего вернуть эти средства.

Решение по этому делу принял судья Печерского суда Сергей Вовк, который уже запомнился скандальными решениями.

Вовк удовлетворил иск Пиртка.

Ссылаясь на это решение, судья ВАКС Мойсак отменил арест наличных.

Суд вынес такое решение, несмотря на то, что на видео обыска у Дубневича, во время которого изъяли наличные, жена Дубневича подтвердила, что это деньги ее мужа.

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