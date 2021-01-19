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Суд снял арест с сотен тысяч валюты Дубневича

Вторник, 19 января 2021, 14:18
Суд снял арест с сотен тысяч валюты Дубневича
Фото с Facebook Дубневича

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда Сергей Мойсак отменил арест 119 тысяч долларов и 102 тысяч евро, которые изъяли детективы НАБУ во время обыска в доме у нардепа Ярослава Дубневича.

Источник: Slovoidilo

Детали: Суд вынес решение 11 января. Единственным основанием для снятия ареста указано решение Печерского суда Киева в гражданском деле по иску зятя Дубневича Михаила Пиртка.

Пиртко утверждал, что эти деньги принадлежат ему, мол, он передал их на хранение по месту жительства нардепа в связи с выездом на отдых.

В иске Пиртко просил признать действительным договор хранения средств от 23 декабря 2019 года, заключенный между Дубневичем и им, а также обязать последнего вернуть эти средства.

Решение по этому делу принял судья Печерского суда Сергей Вовк, который уже запомнился скандальными решениями.

Вовк удовлетворил иск Пиртка.

Ссылаясь на это решение, судья ВАКС Мойсак отменил арест наличных.

Суд вынес такое решение, несмотря на то, что на видео обыска у Дубневича, во время которого изъяли наличные, жена Дубневича подтвердила, что это деньги ее мужа.

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Предыстория: 

  • 31 октября 2019 года Верховная Рада сняла с Ярослава Дубневича неприкосновенность и разрешила арестовать нардепа. В тот же день Дубневичу вручили подозрение.
  • 2 ноября Высший Антикоррупционный суд избрал нардепу Ярославу Дубневичу, которого подозревают в хищении более 93 миллионов гривен на схеме с закупками в "Укрзализныце", меру пресечения в виде залога в размере 100 млн грн.
  • 8 ноября 2019 года Дубневич после внесения за него залога покинул СИЗО.

Темы: сударест
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