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Справа Шеремета: Експерти підтвердили справжність голосу екскерівника КДБ Білорусі на записах

Вівторок, 19 січня 2021, 15:29

Дослідження петербурзької "Криміналістичної лабораторії аудіовізуальних документів" підтвердило істинність аудіозаписів, на яких колишній глава КДБ Білорусі Вадим Зайцев планує серію політичних убивств, в тому числі журналіста Павла Шеремета.   

Джерело: Експертиза, яку замовив телеканал "Настоящее время"

Деталі: Прихований запис розмови 4 січня опублікувало видання EUobserver, але не змогло підтвердити її справжність через погану якість.

Запис журналістам передав колишній співробітник МВС Білорусі Ігор Макар, який емігрував до Литви в 2006 році. Він тримає в секреті джерело запису, побоюючись за його безпеку.

Видання "Настоящее время" знайшло в інтернеті 13 відеозаписів з голосом Зайцева, коли той виступав в якості глави КДБ і керівника Білоруської федерації біатлону.

Дослідження проводили фахівці АНО "Криміналістична лабораторія аудіовізуальних документів", що раніше займалася відновленням магнітних фонограм із затонулого підводного човна "Курськ" і експертизою записів переговорів для розслідування загибелі Ту-154 під Смоленськом з президентом Польщі на борту.

Дослівно: "Відібравши п'ять записів, експерти порівняли голос Зайцева з голосом чоловіки, які планували вбивства. Висновок: це один і той же чоловік.

Дослідження включає в себе аудітивно-лінгвістичний і інструментальний аналіз мови".

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Що цьому передувало: Білоруський офіцер Ігор Макар, який опублікував записи розмов голови КДБ Білорусі про планування вбивства Павла Шеремета, дав свідчення українським правоохоронцям у Києві у справі про вбивство журналіста.

Він заявив, що після його показань розслідування справи в корені зміниться, і його завершить генеральна прокуратура України.

Колишній офіцер вважає, що причина вбивства Шеремета на 60% пов'язана з "справами зниклих". Також журналіст займався розслідуванням справи вибуху в мінському метро в 2011 році.

Передісторія:

  • 4 січня білоруська опозиція передала Українській правді записирозмов глави Комітету держбезпеки Білорусі у 2008-2012 роках Вадима Зайцева.
  • На записі звучать слова Зайцева, записані прихованим пристроєм 11 квітня 2012 року під час інструктажу співробітників елітного контртерористичного підрозділу КДБ "Альфа" в офісі Зайцева в Мінську. Зокрема, обговорюється спосіб вбивства Шеремета, який у той час жив і працював у Росії. Ставиться завдання його підірвати. І зробити це так, щоб вбивство стало публічним сигналом.

Теми: Справа ШереметаБілорусьРосія


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