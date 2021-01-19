Дело Шеремета: Эксперты подтвердили подлинность голоса экс-главы КГБ Беларуси на записях

Исследования петербургской "криминалистической лаборатории аудиовизуальных документов" подтвердило истинность аудиозаписей, на которых бывший глава КГБ Беларуси Вадим Зайцев планирует серию политических убийств, в том числе журналиста Павла Шеремета.

Источник: Экспертиза, которую заказал телеканал "Настоящее время"

Детали: Закрытая запись разговора 4 января опубликовало издание EUobserver, но не смогло подтвердить ее подлинность за плохого качества.

Запись журналистам передал бывший сотрудник МВД Беларуси Игорь Макар, который эмигрировал в Литву в 2006 году. Он держит в секрете источник записи, опасаясь за его безопасность.

Издание "Настоящее время" нашло в интернете 13 видеозаписей с голосом Зайцева, когда тот выступал в качестве главы КГБ и руководителя Белорусской федерации биатлона.

Исследование проводили специалисты АНО "Криминалистическая лаборатория аудиовизуальных документов", которые ранее занималась восстановлением магнитных фонограмм с затонувшей подводной лодки "Курск" и экспертизой записей переговоров для расследования гибели Ту-154 под Смоленском с президентом Польши на борту.

Дословно: "Отобрав пять записей, эксперты сравнили голос Зайцева с голосом мужчины, планировавшего убийства. Вывод: это один и тот же человек.

Исследование включает в себя аудитивно-лингвистический и инструментальный анализ языка".

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Что этому предшествовало: Белорусский офицер Игорь Макар, который опубликовал записи разговоров председателя КГБ Беларуси о планировании убийства Павла Шеремета, дал показания украинским правоохранителям в Киеве по делу об убийстве журналиста.

Он заявил, что после его показаний расследование дела в корне изменится, и его завершит Генеральная прокуратура Украины.

Бывший офицер считает, что причина убийства Шеремета на 60% связана с "делами пропавших". Также журналист занимался расследованием дела взрыва в минском метро в 2011 году.

Предыстория: