Колишній білоруський офіцер свідчив у Києві у справі вбивства Шеремета
Білоруський офіцер Ігор Макар, який опублікував записи розмов голови КДБ Білорусі про планування вбивства Павла Шеремета, дав свідчення українським правоохоронцям у Києві у справі про вбивство журналіста.
Джерело: Макар в інтерв’ю "Радыë Свабода"
Пряма мова: "16 січня я повернувся з Києва до Вільнюса. Після публікації моєї інформації про те, що відбувалося в кабінеті голови КДБ Зайцева в 2012 році, зі мною зв'язалися українські дипломати і обговорили співпрацю в справі розкриття вбивства Павла Шеремета.
На прохання начальника департаменту Національної поліції України мені відкрили українську візу і попросили прилетіти в Україну і взяти участь в слідчих діях. Можна було це зробити і в Вільнюсі, але краще в Україні...
На мою думку, я представив достатньо підстав для того, щоб стверджувати, що до замовлення вбивства Павла Шеремета мають відношення білоруські спецслужби.
Я дав українській стороні набагато більше інформації, ніж оприлюднив у ЗМІ. Я не публікував її, так як деяким людям загрожувала б небезпека.
Ми домовилися, і я пообіцяв, що не оголошу свої показання, так як це може вплинути на слідство. Вже йдуть суди по цій кримінальній справі, і дуже важливо, щоб ця інформація нікуди не потрапила".
Деталі: Він розповів, що в Україні його зустріли спецслужби і забезпечили охороною 24 години на добу.
Також Макар стверджує, що після слідчих дій у Києві українська сторона повідомила, що у них немає підстав не довіряти йому.
Він заявив, що після його показань розслідування справи в корені зміниться, і його завершить генеральна прокуратура України.
Колишній офіцер вважає, що причина вбивства Шеремета на 60% пов'язана з "справами зниклих". Також журналіст займався розслідуванням справи вибуху в мінському метро в 2011 році.
На думку Макара, після зіставлення фактів і розмови з українськими слідчими, можна говорити і про ненависть Олександра Лукашенка до Шеремета.
Експравоохоронець Білорусі вважає, що все це разом могло стати причиною ліквідації Шеремета.
Також він розповів, що публікація його аудіозаписи викликала величезний резонанс в КДБ Білорусі.
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Передісторія:
- 4 січня білоруська опозиція передала Українській правді записи розмов глави Комітету держбезпеки Білорусі у 2008-2012 роках Вадима Зайцева.
- На записі звучать слова Зайцева, записані прихованим пристроєм 11 квітня 2012 року під час інструктажу співробітників елітного контртерористичного підрозділу КДБ "Альфа" в офісі Зайцева в Мінську. Зокрема, обговорюється спосіб вбивства Шеремета, який у той час жив і працював у Росії. Ставиться завдання його підірвати. І зробити це так, щоб вбивство стало публічним сигналом.
- Колишній співробітник білоруського спецназу Ігор Макар, який розповсюдив аудіозапис, де силовики Білорусі обговорюють можливість вбивства журналіста Павла Шеремета, повідомив, що готовий свідчити у справі Офісу генерального прокурора України.
- У Міністерстві внутрішніх справ вважають, що записи 2012 року, на яких начебто білоруські спецслужби обговорюють намір убити Шеремета вибухівкою, відповідають версії українського слідства і на справі ветеранів АТО й волонтерів не позначаться.