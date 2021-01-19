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Колишній білоруський офіцер свідчив у Києві у справі вбивства Шеремета

Вівторок, 19 січня 2021, 11:59

Білоруський офіцер Ігор Макар, який опублікував записи розмов голови КДБ Білорусі про планування вбивства Павла Шеремета, дав свідчення українським правоохоронцям у Києві у справі про вбивство журналіста.

Джерело: Макар в інтерв’ю "Радыë Свабода"

Пряма мова: "16 січня я повернувся з Києва до Вільнюса. Після публікації моєї інформації про те, що відбувалося в кабінеті голови КДБ Зайцева в 2012 році, зі мною зв'язалися українські дипломати і обговорили співпрацю в справі розкриття вбивства Павла Шеремета.

На прохання начальника департаменту Національної поліції України мені відкрили українську візу і попросили прилетіти в Україну і взяти участь в слідчих діях. Можна було це зробити і в Вільнюсі, але краще в Україні...

На мою думку, я представив достатньо підстав для того, щоб стверджувати, що до замовлення вбивства Павла Шеремета мають відношення білоруські спецслужби.

Я дав українській стороні набагато більше інформації, ніж оприлюднив у ЗМІ. Я не публікував її, так як деяким людям загрожувала б небезпека.

Ми домовилися, і я пообіцяв, що не оголошу свої показання, так як це може вплинути на слідство. Вже йдуть суди по цій кримінальній справі, і дуже важливо, щоб ця інформація нікуди не потрапила".

Деталі: Він розповів, що в Україні його зустріли спецслужби і забезпечили охороною 24 години на добу.

Також Макар стверджує, що після слідчих дій у Києві українська сторона повідомила, що у них немає підстав не довіряти йому.

Він заявив, що після його показань розслідування справи в корені зміниться, і його завершить генеральна прокуратура України.

Колишній офіцер вважає, що причина вбивства Шеремета на 60% пов'язана з "справами зниклих". Також журналіст займався розслідуванням справи вибуху в мінському метро в 2011 році.

На думку Макара, після зіставлення фактів і розмови з українськими слідчими, можна говорити і про ненависть Олександра Лукашенка до Шеремета.

Експравоохоронець Білорусі вважає, що все це разом могло стати причиною ліквідації Шеремета.

Також він розповів, що публікація його аудіозаписи викликала величезний резонанс в КДБ Білорусі.

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Передісторія: 

  • 4 січня білоруська опозиція передала Українській правді записи розмов глави Комітету держбезпеки Білорусі у 2008-2012 роках Вадима Зайцева.
  • На записі звучать слова Зайцева, записані прихованим пристроєм 11 квітня 2012 року під час інструктажу співробітників елітного контртерористичного підрозділу КДБ "Альфа" в офісі Зайцева в Мінську. Зокрема, обговорюється спосіб вбивства Шеремета, який у той час жив і працював у Росії. Ставиться завдання його підірвати. І зробити це так, щоб вбивство стало публічним сигналом.
  • Колишній співробітник білоруського спецназу Ігор Макар, який розповсюдив аудіозапис, де силовики Білорусі обговорюють можливість вбивства журналіста Павла Шеремета, повідомив, що готовий свідчити у справі Офісу генерального прокурора України.
  • У Міністерстві внутрішніх справ вважають, що записи 2012 року, на яких начебто білоруські спецслужби обговорюють намір убити Шеремета вибухівкою, відповідають версії українського слідства і на справі ветеранів АТО й волонтерів не позначаться.

Теми: Справа Шеремета


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