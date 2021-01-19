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В усіх районах на Закарпатті скасували регіональні мови – омбудсмен

Вівторок, 19 січня 2021, 16:24
В усіх районах на Закарпатті скасували регіональні мови – омбудсмен

Скасовано рішення усіх місцевих рад на Закарпатті про функціонування регіональних мов.

Джерело: пресслужба уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя у Facebook

Дослівно: "У відповідь на звернення уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя до Генерального прокурора України Ірини Венедіктової щодо забезпечення скасування дотепер чинних протиправних рішень окремих обласних та місцевих рад про функціонування регіональних мов, до секретаріату уповноваженого із захисту державної мови надійшов лист Закарпатської обласної прокуратури, у якому повідомляється про те, що рішенням Берегівської районної ради визнані такими, що втратили чинність рішення щодо регіональної мови Берегівської та Виноградівської районних рад.

Таким чином, усі рішення органів місцевого самоврядування про функціонування регіональних мов на території Закарпатської області скасовано".

Нагадаємо: У листопаді Кремінь направив листа до Венедіктової щодо забезпечення скасування в областях функціонування регіональних мов.

Раніше було скасовано рішення Нижньоапшанської сільської "Про визнання румунської мови регіональною мовою".

Також рішення щодо скасування функціонування регіональної мови було ухвалене Старобільською міськрадою.

Українська правда

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Теми: Закарпаттямова
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