Во всех районах на Закарпатье отменили региональные языки – омбудсмен

Отменено решение всех местных советов на Закарпатье о функционировании региональных языков.

Источник: пресс-служба уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кременя в Facebook

Дословно: "В ответ на обращение уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кремня к Генеральному прокурору Ирине Венедиктовой по обеспечению отмены до сих пор действующих противоправных решений отдельных областных и местных советов о функционировании региональных языков, в секретариат уполномоченного по защите государственного языка пришло письмо Закарпатской областной прокуратуры, в котором сообщается о том, что решением Береговского районного совета признаны утратившими силу решение о региональном языке Береговского и Виноградовского районных советов.

Таким образом, все решения органов местного самоуправления о функционировании региональных языков на территории Закарпатской области отменено".

Напомним: В ноябре Кремень направил письмо Венедиктовой по обеспечению отмены в областях функционирования региональных языков.

Ранее было отменено решение Нижнеапшанской сельской рады "О признании английского языка региональным языком".

Также решение об отмене функционирования регионального языка было принято Старобельской горсоветом.