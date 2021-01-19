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Во всех районах на Закарпатье отменили региональные языки – омбудсмен

Вторник, 19 января 2021, 17:24

Отменено решение всех местных советов на Закарпатье о функционировании региональных языков.

Источник: пресс-служба уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кременя в Facebook

Дословно: "В ответ на обращение уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кремня к Генеральному прокурору Ирине Венедиктовой по обеспечению отмены до сих пор действующих противоправных решений отдельных областных и местных советов о функционировании региональных языков, в секретариат уполномоченного по защите государственного языка пришло письмо Закарпатской областной прокуратуры,  в котором сообщается о том, что решением Береговского районного совета признаны утратившими силу решение о региональном языке Береговского и Виноградовского районных советов.

Таким образом, все решения органов местного самоуправления о функционировании региональных языков на территории Закарпатской области отменено".

Напомним: В ноябре Кремень направил письмо Венедиктовой по обеспечению отмены в областях функционирования региональных языков.

Ранее было отменено решение Нижнеапшанской сельской рады "О признании английского языка региональным языком".

Также решение об отмене функционирования регионального языка было принято Старобельской горсоветом.

Украинская правда
Темы: Закарпатьеязык


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