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Во всех районах на Закарпатье отменили региональные языки – омбудсмен

Вторник, 19 января 2021, 16:24
Во всех районах на Закарпатье отменили региональные языки – омбудсмен

Отменено решение всех местных советов на Закарпатье о функционировании региональных языков.

Источник: пресс-служба уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кременя в Facebook

Дословно: "В ответ на обращение уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кремня к Генеральному прокурору Ирине Венедиктовой по обеспечению отмены до сих пор действующих противоправных решений отдельных областных и местных советов о функционировании региональных языков, в секретариат уполномоченного по защите государственного языка пришло письмо Закарпатской областной прокуратуры,  в котором сообщается о том, что решением Береговского районного совета признаны утратившими силу решения о региональном языке Береговского и Виноградовского районных советов.

Таким образом, все решения органов местного самоуправления о функционировании региональных языков на территории Закарпатской области отменено".

Напомним: В ноябре Кремень направил письмо Венедиктовой по обеспечению отмены в областях функционирования региональных языков.

Ранее было отменено решение Нижнеапшанского сельского совета "О признании английского языка региональным языком".

Также решение об отмене функционирования регионального языка было принято Старобельским горсоветом.

Украинская правда

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Темы: Закарпатьеязык
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