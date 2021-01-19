У ОРДО планують зробити жителів з паспортами України поза законом – ЗМІ
Бойовики "ДНР" мають намір позбавити цивільних і майнових прав донецьких громадян України, які не отримають так званий "паспорт ДНР".
Джерело: онлайн-видання "Спектр" з посиланням на оточення ватажка бойовиків ОРДО Дениса Пушиліна
Деталі: Повідомляється, що в цьому місяці в Донецьку проходять обговорення "документа" про "громадянство ДНР". Цей "документ" написаний на основі так званого "закону про громадянство" невизнаної республіки Абхазія.
Передбачається, що цей "закон" обмежить власників паспортів України з донецькою пропискою в праві продажу власних квартир і будинків, покупки будь-якої нерухомості і занятті підприємницькою діяльністю.
Планується, що до 2025 року єдиним "документом", що ідентифікує особу і гарантує будь-які права, стане так званий паспорт "ДНР".
Видання повідомляє, що наразі так звані "паспорта ДНР" мають не менше 15% населення.
Нагадаємо:
- 21 квітня 2019 року українці обрали собі нового президента, а 24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих районів українського сходу.
- На той час міністр закордонних справ України Павло Клімкін назвав це "паспортним" етапом окупації Донбасу і закликав мешканців окупованих територій не вступати у громадянство РФ.