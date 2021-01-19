У ОРДО планують зробити жителів з паспортами України "поза законом" – ЗМІ

Бойовики "ДНР" мають намір позбавити цивільних і майнових прав донецьких громадян України, які не отримають так званий "паспорт ДНР".

Джерело: онлайн-видання "Спектр" з посиланням на оточення ватажка бойовиків ОРДО Дениса Пушиліна

Деталі: Повідомляється, що в цьому місяці в Донецьку проходять обговорення "документа" про "громадянство ДНР". Цей "документ" написаний на основі так званого "закону про громадянство" невизнаної республіки Абхазія.

Передбачається, що цей "закон" обмежить власників паспортів України з донецькою пропискою в праві продажу власних квартир і будинків, покупки будь-якої нерухомості і занятті підприємницькою діяльністю.

Планується, що до 2025 року єдиним "документом", що ідентифікує особу і гарантує будь-які права, стане так званий паспорт "ДНР".

Видання повідомляє, що наразі так звані "паспорта ДНР" мають не менше 15% населення.

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